Reggio Calabria, due uomini arrestati per rapina: minacciavano le vittime con un coltello

Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Reggio Calabria per rapina aggravata. Gli arresti sono avvenuti in due distinti episodi, grazie alle segnalazioni delle vittime e all’intervento tempestivo degli agenti.

Primo arresto in via Tripepi

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il primo arresto è stato effettuato in via Tripepi, dove una donna è stata minacciata con un coltello da cucina e derubata della sua borsa contenente oggetti personali e un telefono cellulare di ultima generazione. Gli agenti delle Volanti, intervenuti prontamente, hanno individuato un uomo alla stazione ferroviaria Lido che corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima.

Si tratta di un cittadino straniero di 39 anni, trovato in possesso del telefono cellulare della donna e del coltello. L’uomo, privo di documenti, è stato portato in Questura per essere fotosegnalato. Dai rilievi sono emersi precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e una condanna per ricettazione. La donna ha riconosciuto l’autore della rapina, che è stato quindi arrestato e trasferito presso l’istituto penitenziario di Arghillà.

Secondo arresto nella zona sud della città

Il secondo arresto è avvenuto nella zona sud di Reggio Calabria, dopo una chiamata al 112 NUE che segnalava una violenta lite tra due persone. Gli agenti hanno raggiunto il luogo indicato, dove una donna nigeriana di 29 anni ha riferito di essere stata aggredita verbalmente e fisicamente da un uomo che le ha sottratto 200 euro.

La vittima ha ricevuto cure mediche con una prognosi di 7 giorni. Grazie alla descrizione fornita, i poliziotti hanno fermato un 31enne di nazionalità nigeriana, con precedenti per lesioni personali aggravate, furto con strappo e reati in materia di stupefacenti. L’uomo, già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, è stato arrestato per rapina aggravata.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la sua detenzione presso il carcere di Arghillà.

