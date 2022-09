Porta male il velo, 22enne muore dopo l'arresto da parte della polizia: scoppia la protesta ai funerali

È scoppiato il caso Mahsa Amini: la 22enne iraniana è morta dopo essere stata arrestata a Teheran perché portava male il velo. La famiglia denuncia violenze da parte della polizia ed è intervenuta anche la Casa Bianca. Proteste ai funerali.

Stando a quanto riporta la testata locale IranWire, in Iran è in corso un’enorme protesta a seguito della morte più che sospetta di Mahsa Amini, originaria del Kurdistan iraniano. La 22enne è stata arrestata lo scorso martedì, 13 settembre 2022, dalla cosiddetta “polizia della moralità“. A denunciare l’accaduto è anche Amnesty International.

La giovane si trovava a Teheran e a quanto pare sarebbe stata portata via perché non portava bene lo hijab, il velo islamico imposto per legge nel Paese medio orientale. In alcuni video diffusi online, la si vede trascinata a forza su una macchina.

The circumstances leading to the suspicious death in custody of 22-year-old young woman Mahsa Amini, which include allegations of torture and other ill-treatment in custody, must be criminally investigated. 1/2 pic.twitter.com/pcAVeTWUnW

— Amnesty Iran (@AmnestyIran) September 16, 2022