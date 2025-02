Problemi audio a Sanremo 2025 durante il discorso di Carlo Conti, social scatenati: "Iniziamo male"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’avvio che nessuno si aspettava per il Festival di Sanremo 2025: a poca distanza dall’ingresso di Carlo Conti sul palco dell’Ariston, sono emersi dei problemi audio che hanno di fatto reso inascoltabile il discorso iniziale del conduttore. Carlo Conti è stato di fatto “muto” per gran parte della presentazione, e i social si sono immediatamente scatenati con critiche e commenti ironici.

Carlo Conti non si sente a Sanremo 2025

Nessuno vorrebbe essere nei panni dei tecnici audio del Festival di Sanremo 2025: se c’è un momento in cui è da scongiurare l’errore, è proprio quando Carlo Conti sta per pronunciare il discorso di apertura della kermesse.

Ed è quello che è successo in avvio della prima puntata, inaugurata sfortunatamente con dei problemi audio. Il conduttore ha fatto appena in tempo ad annunciarsi e salutare il pubblico, cominciando a spiegare la citazione iniziale del maestro Ezio Bosso. Poi, il silenzio tombale e imprevisto.

Per circa 20 secondi l’audio non si è sentito, mentre Carlo Conti proseguiva nel suo discorso. È facile immaginare che la maggior parte dei telespettatori avrà preso il telecomando, in maniera istintiva, per cercare di capire se il malfunzionamento era dovuto al proprio televisore.

Tuttavia, un rapido confronto sui social ha fatto presto capire a tutti che il problema era comune, e questo ha dato il via altrettanto immediatamente alle critiche e agli sberleffi.

Ironia social per i problemi audio

Tanti sono i commenti, le ironie e i meme durante i primi minuti di Sanremo 2025 a causa dei problemi audio. In molti hanno criticato la Rai, per l’errore giudicato imperdonabile durante il prodotto più importante del palinsesto televisivo annuale.

Altri, sarcasticamente, hanno detto di sentirsi “a casa” o addirittura “commossi” per aver ritrovato le “vecchie abitudini” come “i soliti problemi tecnici della Rai”.

C’è poi chi parla di una mossa “studiata” dalla tv pubblica: la teoria è che serviva una gaffe per creare “hype” sui social fin dalle battute iniziali, ma c’è anche chi ipotizza un tentativo di far innalzare gli ascolti di Rai 2 per qualche secondo, in una serata “complicata”.

Tantissimi anche i meme, dai fantasiosi doppiaggi del parlato di Carlo Conti perduto (fra cui quello dei The Jackal) alle immagini umoristiche, come Amadeus nei panni del tecnico audio “sabotatore” di Sanremo, o la citazione di Giulio Andreotti “bloccato” durante una celebre intervista televisiva, come riportato dal profilo X del quotidiano Open.