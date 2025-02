Dopo Tony Effe a Sanremo 2025 scoppia il caso Johnson Righeira con la maglietta: la polemica al DopoFestival

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Continuano le polemiche per l’abbigliamento a Sanremo 2025: dopo il caso della collanina di Tony Effe, che non ha nascosto il suo disappunto, anche Johnson Righeira si è lamentato, nel corso del DopoFestival, perché la produzione lo ha obbligato a indossare una maglia alla rovescia: t-shirt che lui stesso produce e vende.

Johnson Righeira come Tony Effe

Un nuovo tassello si aggiunge alle polemiche sugli outfit apparsi sul palco dell’Ariston durante la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo.

Dopo Tony Effe, apparso furibondo dopo che la Rai, nel corso della terza serata, gli ha impedito di indossare durante l’esibizione una collana che potava al collo, è giunto il turno di Johnson Righeira, che nella serata delle cover ha cantante “L’estate sta Finendo” insieme ai Coma_Cose.

Fonte foto: ANSA Johnson Righeira come Tony Effe: il cantante, che ha cantato in duetto con i Coma_Cose, si è lamentato per le ingerenze negli outfit durante Sanremo 2025

Arrivato al DopoFestival, condotto da Alessandro Cattelan, Johnson Righeira ha esordito in modo simile a Tony Effe: “Sono arrivato un po’ inca**ato sul palco perché prima di salire sul palco e anche adesso mi hanno fatto girare la maglietta al contrario”.

La maglia al contrario a Sanremo 2025

Johnson Righeira (pseudonimo di Stefano Righi) ha spiegato che i motivi della sua rabbia non sono tanto legati all’indumento indossato al contrario, quanto al motivo che ha portato la produzione a fare questa scelta.

L’artista ha spiegato che indossava “una maglietta con su scritto ‘Se ti conosci ti eviti’, che è un po’ il motto della mia vita”. Una maglietta che però vende anche nel suo store, motivo per il quale la Rai, dopo i problemi con John Travolta della scorsa edizione, ha preferito non correre rischi.

Johnson Righeira ha però voluto chiarire il punto, usando anche un pizzico di ironia: “Volevo dirlo perché si sa che io di solito non metto delle magliette così anonime”

La collana di Tony Effe

Una piccola polemica, quella di Johnson Righeira, che non può non far pensare a quanto accaduto nella terza serata del Festival a Tony Effe, che ha spiegato a Rai Radio 2 di essere infuriato: “Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro. Sono inc***** nero, mo adesso so ca***. Sono arrabbiatissimo”

La stessa Rai ha provato a far chiarezza sull’argomento, con il direttore del Prime Time Rai, Marcello Ciannamea, che in conferenza stampa ha spiegato: “C’è un regolamento. L’artista non può associare il suo nome a marchi e loghi. Perché alcuni sì o altri no? Quello dipende dalla riconoscibilità di un marchio, da quanto sia riconoscibile. È una linea che proviamo a seguire”.