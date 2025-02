Tony Effe sbotta a Sanremo 2025 per la collana, la Rai lo costringe a toglierla: "Sono inc****** nero"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Scoppia il caso collana dopo l’esibizione di Tony Effe nella terza serata del Festival di Sanremo 2025. Il cantante romano ha rivelato di essere “in***** nero” (sue testuali parole) perché, prima che salisse sul palco del Teatro Ariston per cantare, è stato costretto a togliere la collana che portava al collo.

Perché Tony Effe si è arrabbiato a Sanremo 2025

Tony Effe, assieme ad altri tredici “Big”, si è esibito sul Teatro Ariston giovedì sera, nella terza serata del Festival di Sanremo 2025. Il trapper ha cantato la sua canzone, intitolata “Damme ‘na mano” e ha ringraziato il pubblico al termine della sua esibizione.

Ospite di Ema Stokholma e Gino Castaldo a Rai Radio 2 dopo l’esibizione, Tony Effe però è apparso visibilmente contrariato e il motivo lo ha spiegato lui stesso: “Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro. Sono inc***** nero, mo adesso so ca***. Sono arrabbiatissimo“. Poi il cantante ha aggiunto, tra il serio e l’ironico: “Non puoi levare le collane a Tony, è come se togli l’abbronzatura a Carlo”, riferendosi a Carlo Conti.

Fonte foto: IPA

Tony Effe.

Perché a Tony Effe è stata tolta la collana a Sanremo 2025

Tony Effe, ai microfoni di Rai Radio 2, ha detto di “chiedere a loro”, cioè alla Rai, i motivi per cui gli è stata tolta la collana prima della sua esibizione nella terza serata del Festival di Sanremo 2025. In attesa di comunicati ufficiali, la motivazione che circola sarebbe collegata al fatto che il gioiello sarebbe stato troppo “riconoscibile” (pur senza loghi evidenti).

Noemi, presente al Dopofestival condotto da Alessandro Cattelan, ha spiegato che anche a lei è successo un episodio simile: “Alla Rai c’è questo problema. Anche a me hanno fatto togliere i serpenti, meravigliosi. Il serpente ha un senso perché è il marchio di riconoscimento ma una catena, dai…”.

“Forse c’era il logo del canale Nove”, ha scherzato Alessandro Cattelan.

Tony Effe, presente anche lui al Dopofestival, ha ribadito la sua arrabbiatura: “Per me Sanremo finisce oggi“.

Le polemiche su Tony Effe a Sanremo 2025

La presenza di Tony Effe al Festival di Sanremo 2025 è stata avvolta dalle polemiche fin dall’inizio, a causa della sua mancata esibizione al Concertone di Capodanno a Roma (la sua partecipazione è stata prima annunciata e poi cancellata, dopo le polemiche sui suoi testi, considerati “offensivi verso le donne” e “violenti”) e per il suo dissing con Fedez, altro concorrente in gara al Teatro Ariston.

A Sanremo 2025 Tony Effe ha presentato la canzone “Damme ‘na mano”. Nella prima serata il cantante romano ha deciso di presentarsi in abito elegante “total white”, coprendo tutti i suoi tatuaggi. Giovedì sera, invece, Tony Effe si è presentato in giacca di pelle nera e a petto nudo. Ma senza collana.