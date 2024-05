Morto Steve Albini, storico produttore dei Nirvana e chitarrista degli Shellac: il discografico aveva 61 anni

È morto a 61 anni Steve Albini, leggendario produttore discografico dei Nirvana, conosciuto soprattutto per la registrazione del disco “In Utero”. Il musicista statunitense, chitarrista del gruppo degli anni Novanta degli Shellac, ancora in attività, è deceduto in seguito a un infarto a Chicago.

La carriera negli Shellac

Come ricorda Il Post, Albini è stato un idolo del rock alternativo americano degli anni ’90, per il suo contributo nel definire il suono del grunge e del post-punk, lavorando come produttore in centinaia di dischi.

Il 61enne californiano era noto nella scena underground anche in quanto chitarrista e frontman dei Big Black e dei Rapeman prima, e soprattutto del trio del noise rock Shellac, con cui aveva inciso sei dischi (il più famoso Action Park, del 1994) e continuava a suonare: a distanza di dieci anni dall’ultimo album, il 17 maggio dovrebbe uscire To All Trains.

Fonte foto: ANSA

Steve Albini sul palco del Primavera Sound Festival di Madrid con gli Shellac, nel giugno 2023

Il ruolo con i Nirvana

Steve Albini era famoso in particolar modo per la parte avuta nell’incisione del secondo disco dei Nirvana, In Utero, in cui aiutò Kurt Cobain a trovare un suono diverso rispetto a quello registrato con la band regina del grunge nel disco di debutto, Nevermind. Il produttore diventò noto per restituire nei dischi che produceva un suono molto fedele a quello che i gruppi esprimevano dal vivo nei concerti.

A proposito del rapporto con Kurt Cobain, Albini raccontò: “Non ho mai cercato di diventare un suo amico perché sapevo che chiunque intorno a lui stava cercando di intrufolarsi nel suo mondo come un parassita. Io volevo che lui sapesse che non doveva preoccuparsi di questo con me. Non gli ho mai fatto pressioni per avere con lui un rapporto confidenziale. Ma lo vedevo mentre lavorava e ho potuto constatare che era estremamente serio a proposito della sua musica, la sua passione era autentica”.

Chi era Steve Albini

Nato a Pasadena, il 22 luglio 1962, Albini fondò nel 1997 a Chicago la sua etichetta, l’Electrical Audio, che con due studi di registrazione si è fatta apprezzare e conoscere negli anni come una delle più importanti realtà del rock indipendente.

Il Corriere della Sera ricorda anche un episodio nella carriera de produttore che gli attirò molte critiche, per aver dedicato a Benito Mussolini un 45 giri con venature sarcastiche chiamato “Il Duce”.