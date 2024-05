Morto l'attore Ian Gelder famoso per il ruolo nel Trono di Spade: ha interpretato Kevan Lannister nella serie

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mondo dello spettacolo in lutto per la scomparsa dell’attore Ian Gelder, protagonista del Trono di Spade nel ruolo di Kevan Lannister, morto a 74 anni. Il britannico è morto a causa delle complicazioni dovute a un cancro al dotto biliare, come annunciato dal compagno Ben Daniels.

Noto per il ruolo di Kevan Lannister nella serie tv fantasy “Game of Thrones – Il Trono di Spade”, Gelder è morto lunedì 6 maggio.

L’attore, apparso in numerose serie televisive, era affetto da un cancro scoperto nel dicembre 2023. Ad annunciare la morte è stato il compagno Ben Daniels, sposato con Gelder dal 1993.

L’annuncio del compagno

“È con enorme tristezza e con il cuore spezzato in milioni di pezzi che scrivo questo post per annunciare la scomparsa del mio caro marito e compagno di vita Ian Gelder”. Con queste parole Ben Daniels ha annunciato la morte di Gelder. Un post su Instagram che ha raccolto migliaia di commenti.

Daniels, che ha raccontato della malattia del marito, ha svelato che il tumore è avanzato velocemente negli ultimi mesi tanto che “nessuno di noi due aveva idea che sarebbe successo tutto così in fretta”.

“Avevo smesso di lavorare per prendermi cura di lui, è stato il mio rock” ha scritto, poi ha ricordato Gelder: “Era un attore meraviglioso, tutti coloro che hanno lavorato con lui sono stati toccati dal suo cuore e dalla sua luce. Onestamente non so cosa farò senza di lui al mio fianco”

Per annunciare la morte di Gelder, Daniels ha condiviso sui social una foto scattata durante le feste di Natale, quando l’attore uscì dall’ospedale. Nonostante le tre settimane trascorse ricoverato, definite da Daniels “le peggiori della sua vita”, negli occhi di Gelder “risplendono l’amore e la gioia”.

La carriera di Ian Gelder

Oltre ad avere interpretato il fratello minore di Lord Tywin Lannister in 12 episodi di “Il Trono di Spade” (2011-2016), Gelder era apparso in numerose serie televisive, a partire dal 1972, quando debuttò nella serie “New Scotland Yard“.

Attore teatrale per lungo tempo, sul piccolo schermo ha recitato in telefilm come “Edoardo VII principe di Galles“, “State of Emergency“, “Thriller“, “I Professionals“, “Blackeyes”, “Van der Valk” e “Poirot“.

Tra gli altri lavori anche interpretazioni in “Metropolitan Police“, “Casualty”, “Absolutely Fabulous”, “Robin Hood”, “Testimoni silenziosi”, “Queers”, “His Dark Materials – Queste oscure materie“, “Padre Brown“. È stato anche una colonna portante della serie di film horror “Dark Ditties“.