Ultima chitarra di Kurt Cobain venduta all'asta, era la preferita del leader dei Nirvana: quant'è stata pagata

Rossa e celeste, tenuta perfettamente: è la chitarra utilizzata da Kurt Cobain, compianto cantante e chitarrista dei Nirvana, durante il suo ultimo concerto, nel 1994. Lo strumento è andato all’asta da Julien’s Auctions, a Nashville, ed è stato venduto per una cifra monstre.

L’ultima chitarra di Kurt Cobain

È una Fender MG-69 Mustang del 1993, rossa e celeste, prodotta in Giappone e progettata per essere suonata da chitarristi mancini, ribattezzata “Skystang I” dal suo storico proprietario: Kurt Cobain, il frontman dei Nirvana suicidatosi nella sua casa di Seattle il 5 aprile del 1994.

Una chitarra iconica, non solo per i fan di una delle band più rappresentative del grunge, ma per gli appassionati dello strumento a sei corde in generale. Ed è stato probabilmente uno di questi ad aggiudicarsi la Fender Mustang – suonata da Cobain durante l’ultimo tour dei Nirvana, nel 1993-1994 – venduta dalla casa d’aste Julien’s Auctions di Nashville, capitale dello stato del Tennessee.

Fonte foto: Getty Kurt Cobain suona la sua “Skystang I” durante l’evento “MTV Live and Loud: Nirvana Performs Live”, tenutosi a Seattle nel dicembre del 1993

A testimonianza dell’effettivo uso della chitarra sul palco infatti, Julien’s Auctions ha dichiarato in un comunicato che “i Nirvana suonarono il loro spettacolo finale il 1 marzo 1994 a Monaco, in Germania, e tutti i filmati disponibili del concerto confermano che Cobain suonò questa chitarra quella notte”.

L’asta per la Skystang I

Cobain ha distrutto nella sua breve e intensa carriera molte chitarre sul palco, ma non questa Fender Mustang, arrivata in perfette condizioni al giorno dell’asta, ovvero venerdì 17 novembre.

La stima effettuata dalla casa d’aste valutava lo strumento tra 1 e 2 milioni di dollari, una cifra astronomica che non ha però spaventato i facoltosi appassionati.

L’asta è stata difatti chiusa sabato 18 novembre, è l’offerta vincente è stata di 1.587.500 milioni di dollari, grazie alla quale l’anonimo acquirente ha potuto portarsi a casa la chitarra utilizzata da Cobain durante il tour In Utero (l’ultimo album dei Nirvana) della band.

Le altre chitarre all’asta

La stessa casa d’aste ha pubblicato una minuziosa descrizione della chitarra, venduta con tracolla e corde originali, che è considerata “lo strumento da palco più ben documentato e riconoscibile di Kurt”.

In un’intervista rilasciata alla rivista Guitar World nel 1991, Cobain definì la Fender Mustang il suo modello di chitarra “preferito”. Un’affermazione che ha fatto sì che il prezzo del cimelio lievitasse sensibilmente rispetto ad altre chitarre andate all’asta.

Per fare un confronto con un altro strumento appartenuto a Kurt Cobain, una Fender Stratocaster nera distrutta sul palco venne venduta per 595mila dollari all’Hard Rock Cafe di New York. Nello stesso giorno dell’asta per la Skystang I, Julien’s Auctions ha venduto anche una Gibson SG appartenuta a Eric Clapton nel periodo in cui il musicista inglese faceva parte dei Cream. Prezzo finale dello strumento: 1,27 milioni di dollari.