Morto David Gail attore di Beverly Hills 90210: interpretò Stuart Carson, fidanzato di Brenda. Aveva 58 anni

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

L’attore David Gail, noto per aver interpretato Stuart Carson in Beverly Hills 90210, è morto all’età di 58 anni. Ad annunciare la notizia della morte dell’artista è stata la sorella Katie Colmenares.

Addio a David Gail

Gail, che negli ultimi anni si era allontanato gradualmente dal mondo dello spettacolo per dedicarsi ad altri progetti e alla sua famiglia, è morto a 58 anni. Le cause del decesso, però, sarebbero ancora ignote.

A dare notizia della morte dell’attore la sorella Katie Colmenares, che su Instagram ha dedicato un lungo messaggio al fratello scomparso: “Non c’è stato nemmeno un giorno nella mia vita in cui non eri con me al mio fianco, sempre il mio gregario, sempre il mio migliore amico pronto ad affrontare qualsiasi cosa e chiunque sia con me”.

“Gli orsi non saranno mai più gli stessi, ma ti terrò così stretto ogni giorno nel mio cuore, tu splendido, amorevole, incredibile e feroce essere umano, mi manchi ogni secondo di ogni giorno per sempre, non ce ne sarà mai un altro” le parole della donna.

La carriera di Gail

Gail, che in Beverly Hills 90210 era il fidanzato di Brenda (interpretata da Shannen Doherty), era nato in Florida nel 1965 e tra poche settimane avrebbe compiuto 59 anni. La sua bellezza tra gli anni Ottanta e Novanta gli aprì diverse porte nel mondo dello spettacolo, compresa quella per la parte di Carson.

Ma non solo, perché era diventato famoso negli Usa e nel mondo per il ruolo di Joe Scanlon in Port Charles, spinoff di General Hospital. Importanti anche i ruoli in Savannah, dove aveva prestato il volto al personaggio di Dean Collins, e in ER-Medici in prima linea.

Il legame con Shannen Doherty

La notizia della morte di Gail arriva a pochi giorni dal nuovo allarme per Shannen Doherty. L’attrice, infatti, è tornata a parlare della sua malattia raccontando come abbia preparato il suo funerale, consapevole di non avere più molto tempo a disposizione.

E Gail e Doherty hanno condiviso una parte della carriera, proprio con Beverly Hills 90210. Stuart Carson, interpretato dal defunto 58enne, era infatti il fidanzato di Brenda Walsh, il personaggio interpretato dalla Doherty. Nella serie i due si innamorano tanto da decidere di sposarsi, matrimonio poi saltato grazie a Dylan, interpretato da Luke Perry, anche lui scomparso di recente