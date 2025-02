Chi è Carolina Kostner ospite a Sanremo 2025: dal caso doping di Alex Schwarzer alla frase su Giorgia Meloni

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Carolina Kostner a Sanremo 2025. La campionessa di pattinaggio artistico, con un palmarès straordinario che include un bronzo olimpico e un oro mondiale, sarà tra gli ospiti della seconda serata del Festival. La sua carriera sportiva è stata segnata da successi incredibili, ma anche da vicende personali complesse, come il coinvolgimento nel caso doping di Alex Schwazer.

La partecipazione di Carolina Kostner a Sanremo 2025 rappresenta un omaggio alla sua carriera e alla sua figura di esempio nello sport italiano.

L’atleta altoatesina, che ha portato il pattinaggio artistico italiano ai massimi livelli, si esibirà in un intervento speciale sul palco dell’Ariston, celebrando la sua disciplina con una presenza scenica che promette emozione e spettacolo.

Carolina Kostner con l’allora fidanzato Alex Schwazer

Dopo il ritiro dalle competizioni ufficiali, Carolina ha continuato a essere un punto di riferimento per il pattinaggio, partecipando a esibizioni e spettacoli internazionali.

La sua apparizione al Festival è vista come un’opportunità per raccontare il suo percorso, tra sacrifici, successi e momenti difficili.

Il caso Alex Schwazer

Uno degli episodi più discussi della vita di Carolina Kostner è stato il suo coinvolgimento nel caso doping di Alex Schwazer, suo ex fidanzato.

Nel 2014, l’atleta è stata accusata di aver coperto il marciatore, squalificato per uso di sostanze dopanti. A seguito delle indagini, Carolina ha ricevuto una sospensione di un anno e quattro mesi, poi ridotta a sei mesi.

Nonostante il periodo difficile, la pattinatrice ha saputo rialzarsi e riprendere la sua carriera. Oggi, Carolina preferisce non parlare del passato con Schwazer, come ha dichiarato in un’intervista: “È stata dura, ma mi sono rialzata”.

La frase su Giorgia Meloni

Carolina Kostner nel 2023 ha espresso la propria opinione su Giorgia Meloni in un’intervista rilasciata a La Repubblica. Pur senza esprimere un giudizio politico, ha sottolineato l’importanza di avere una donna alla guida del Paese: “Il fatto di avere un premier donna è una svolta importante. Noi donne siamo piene di risorse”.

Questa affermazione ha generato dibattito sui social, tra chi ha visto nelle sue parole un riconoscimento dell’empowerment femminile e chi ha interpretato la sua posizione come un appoggio alla premier.