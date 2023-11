Il tumore dell'attrice Shannen Doherty è arrivato alle ossa: parla la star di Beverly Hills 90210 e Streghe

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

“La mia vita non è finita. Non ho finito di amare”. Così l’attrice statunitense Shannen Doherty, 52 anni, racconta in una recente intervista la sua battaglia conto il tumore al seno. La star di Beverly Hills 90210 e Streghe ha rivelato che il cancro è arrivato al quarto stadio e si è diffuso alle ossa, ma questo non le impedisce di lottare e sperare.

Shannen Doherty sta lottando da anni contro un cancro al seno che le è stato diagnosticato nel 2015.

In questi anni l’attrice, nota per aver interpretato i ruoli di Brenda Walsh nella serie tv Beverly Hills 90210 e di Prue Halliwell in Streghe, ha condiviso con i fan gli alti e bassi della malattia e le cure, mostrando una forza che in questi anni non l’ha mai abbandonata.

In una intervista pubblicata mercoledì 29 novembre 2023 dalla rivista People, l’attrice 52enne ha fatto sapere che il tumore, giunto al quarto stadio, si è diffuso alle sue ossa.

“La mia vita non è finita”

Nonostante abbia appreso della diffusione del cancro, l’attrice ha raccontato di non aver perso il buon umore e di essere determinata a non arrendersi. E a continuare il suo lavoro di attrice, sensibilizzare sulla ricerca del cancro e “riflettere sul quadro generale” della sua vita.

“Non ho paura di morire, ma non ne ho voglia – ha detto – la mia vita non è finita, non ho finito di amare, di creare, di voler cambiare le cose in meglio. I miei ricordi più belli devono ancora venire”.

Otto anni di lotta

Dopo la diagnosi iniziale nel 2015 e le prime terapie (mastectomia, chemioterapia e radiazioni), nel 2017 Shannen Doherty aveva rivelato che il cancro era andato in remissione. Ma è tornato nel 2019, l’anno successivo l’attrice ha reso pubblica la sua diagnosi di tumore al quarto stadio.

Lo scorso giugno l’attrice ha rivelato che a gennaio è stata sottoposta a un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore al cervello.

Il racconto della malattia

L’attrice lancerà tra pochi giorni un podcast, Let’s Be Clear with Shannen Doherty, in cui racconterà, attraverso una serie di conversazioni con ex colleghi, amici, familiari e dottori, la malattia e il suo lungo percorso che non ha intaccato la sua capacità di guardare con fiducia al futuro.

La star di Streghe spera che la sua storia e la sua popolarità possano aumentare i fondi per la ricerca sul cancro e cambiare la visione della malattia presso l’opinione pubblica.

“La gente – ha detto – non sa molto del cancro, fanno delle supposizioni, pensano che significhi che non puoi camminare, mangiare o lavorare. Ti mandano in pensione prima del tempo”.

Invece “noi siamo vivaci e abbiamo una visione molto diversa della vita. Siamo persone che vogliono lavorare, abbracciare la vita e andare avanti”.