Morta a 76 anni l’attrice e cantante Jane Birkin: duettò con Serge Gainsbourg in "Je t'aime... moi non plus"

È stata trovata senza vita nella sua casa di Parigi la cantante e attrice Jane Birkin. L’artista è ricordata soprattutto per il suo indimenticabile duetto in Je t’aime… moi non plus con Serge Gainsbourg, con il quale ebbe una lunga relazione sentimentale ed artistica.

La morte di Jane Birkin

Jane Birkin, attrice, cantante e regista britannica naturalizzata francese, è stata trovata senza vita nella giornata di oggi, domenica 16 luglio, nella sua casa di Parigi. Aveva 76 anni.

Birkin, che era nata a Londra il 14 dicembre 1946, pare fosse malata da tempo, motivo per il quale aveva cancellato di recente una serie di concerti, dopo che nel 2021 era stata colpita da un lieve ictus.

Fonte foto: IPA Serge Gainsbourg e Jane Birkin nella loro casa di Parigi, nel 1972

Proprio dopo l’annullamento delle date, la Birkin aveva rilasciato un comunicato con il quale si definiva “una grande ottimista”, consapevole però “che mi serve ancora un po’ di tempo per essere di nuovo capace di stare in scena e con voi”.

Gli esordi e la fama con Blow-up

Dopo aver iniziato la carriera come attrice teatrale, Jane Birkin esordì come cantante in un musical, mentre la sua prima apparizione cinematografica risale al 1965, con la pellicola Non tutti ce l’hanno di Richard Lester.

L’anno successivo divenne una celebrità, dopo aver recitato nel film Blow-up di Michelangelo Antonioni, nel quale compare senza veli in una scena. Un’immagine che fece scalpore, e che la consegnò alla fama, facendola in breve tempo diventare un’icona della Londra degli anni ’60.

Fu però sul set di un film successivo che la vita di Jane Birkin cambiò nuovamente, grazie all’incontro con il cantautore francese Serge Gainsbourg, con il quale nacque un lungo sodalizio artistico e sentimentale. La coppia incise nel 1969 la canzone Je t’aime… moi non plus, con la quale diedero vita a un nuovo scandalo, a causa dei contenuti esplicitamente erotici del testo e delle voci.

Il trasferimento in Francia

Nel 1971 si trasferirono a Parigi, dove nacque anche la loro figlia, l’attrice Charlotte Gainsbourg. Sul finire del decennio però, Jane Birkin interruppe la relazione con Serge Gainsbourg, e negli anni ’80 si legò al regista francese Jacques Doillon, con il quale ha nuovamente modificato la propria carriera, divenendo un’attrice più matura e impegnata.

Negli anni ’90, dopo la separazione con Doillon, la Birkin tornò al suo amore iniziale, il teatro, senza mai però abbandonare la musica, continuando a pubblicare album e lavorando a decine di collaborazioni, con altri artisti come Paolo Conte, Manu Chao, Caetano Veloso, Brian Molko e Yann Tiersen.

Attiva anche in ambito umanitario, con il nuovo millennio Jane Birkin si è progressivamente allontanata dalle scene, anche a causa del suicidio, nel 2013, della sua prima figlia, Kate Berry. Tornò all’attività musicale nel 2020, ma i problemi di salute l’hanno costretta e diminuire sempre più le apparizioni, fino alle ultime date cancellate.