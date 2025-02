Lil Jolie a Sanremo 2025 fa infuriare Pierluigi Diaco per una maglietta: "Non è volgare", chi è la cantante

Una maglietta del Napoli, facciamola vedere, anzi no, copriamo tutto. Il siparietto andato in onda su Rai 2, nel corso del programma BellaMa’ condotto da Pierluigi Diaco e Nancy Brilli, è diventato inevitabilmente virale. Durante la trasmissione, l’inviata Roberta Capua, con sottobraccio Vale LP e Lil Jolie (entrambe in gara a Sanremo 2025 nelle Nuove Proposte), ha notato una maglietta azzurra indossata proprio dalla seconda delle cantanti. Al posto del canonico sponsor, però, una scritta volgare.

Il video è rimbalzato sui social, lo ha condiviso la stessa Lil Jolie sul suo profilo Instagram: fa riferimento a un’intervista realizzata in diretta martedì 11 febbraio, qualche ora prima dell’inizio del Festival.

Nel filmato si sente Pierluigi Diaco chiedere di mostrare la maglietta del Napoli, mentre Lil Jolie – consapevole della scritta, ovviamente – è restia e prova a nasconderla, o almeno a mostrarne la parte immacolata.

Alla fine Lil Jolie cede e, incalzata da Vale LP (“non la vedono, non la vedono”), la mostra nella sua interezza.

Nancy Brilli si accorge subito della scritta e prova a censurare, Pierluigi Diaco invece sembra non cogliere il riferimento e chiede spiegazioni.

In un altro video si vede lo scambio che prosegue, con Lil Jolie che ha dichiarato: “Non è volgare, è un’esclamazione!”. Dopodiché Diaco ha chiuso il collegamento, stizzito: “Non ho capito, perché non vorrei passare per un censore quale sono. Cosa c’era scritto su questa maglietta? Si può dire? (…) Quindi era una cosa volgare? E perché mi ha detto che sotto c’era la maglia del Napoli? (…) Ma è tanto bella la sobrietà, l’eleganza. Non capisco perché bisogna essere provocatori sempre, ma insomma io vivo in un’altra epoca”.

Lil Jolie, nome d’arte di Angela Ciancio, è una delle artiste in gara tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025.

Cantautrice classe 2000, originaria della provincia di Caserta, ha saputo distinguersi nella scena musicale italiana grazie a un sound che unisce il cantautorato tradizionale con influenze rock, elettroniche e urban.

Lil Jolie ha iniziato il suo percorso musicale nel 2018, guadagnando visibilità sul web e attirando l’attenzione della scena hip hop e urban.

Ha collaborato con artisti di rilievo come Carl Brave e Ketama126, consolidando la sua presenza nel panorama musicale italiano.

Nel 2022 ha pubblicato il suo primo EP, Bambina, che include brani di successo come Sola, scritta con Franco126, Soliloquio, in collaborazione con Vale LP (con cui è in gara proprio a Sanremo, in coppia), e Tarassaco e Lacrime, realizzata con Edonico.

Nel 2023, Lil Jolie ha partecipato ad Amici, talent show di Maria De Filippi: subito dopo ha pubblicato l’EP La vita non uccide

La partecipazione a Sanremo 2025 rappresenta per Lil Jolie una vetrina importante così come per Vale LP (nome d’arte di Valentina Laporta), amica e collega.

Le due cantanti campane si presentano in coppia all’Ariston con Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore, ma collaborano da tempo.

Tu sembra abbia paura di me

E non do una ragione a quello che non fai

Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore

Quando sei pronto per fare l’amore

Prova a scendere un secondo, ma senza timore

A scendere un secondo, ma senza timore

Dimmi tu quando sei pronta per fare l’amore

Quando sei pronta per fare l’amore

Che a me sembra così folle non fare l’amore

Oppure non hai voglia di farlo con me

I miei occhi sono recinto dal quale non puoi scappare più

Io non sono lei, la bambola che prendi e che butti giù

Prenditene una, una che ti cura

E che ti bacia in bocca solo quando vuoi tu

Una che ti scusa, che rimane muta

Che ha capito tutto, ma ci passa su

Ma sai che sono io quella giusta per te

L’unica donna che ti saprà far piangere

Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore

Quando sei pronto per fare l’amore

Prova a scendere un secondo, ma senza timore

A scendere un secondo, ma senza timore

Dimmi tu quando sei pronta per fare l’amore

Quando sei pronta per fare l’amore

Che a me sembra così folle non fare l’amore

Oppure non hai voglia di farlo con me

Dimmi di cosa hai paura

Un uomo come te io l’ho già conosciuto

Una donna come me nessuno la rifiuta

Che sono troppo matta è cosa risaputa

Io lavoro tutto il giorno e tu sopra un divano

A domandarti: “Ma con lei chissà come si fa”

E quando torno tardi a casa e voglio un po’ di relax

Hai il coraggio anche di dirmi: “No, proprio non mi va”

Tu sembra abbia paura di me

E non do una ragione a quello che non fai

Come non so spiegarti come

Non vuoi fare l’amore

E resti li immobile davanti a me

Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore

Quando sei pronto per fare l’amore

Prova a scendere un secondo, ma senza timore

A scendere un secondo, ma senza timore

Dimmi tu quando sei pronta per fare l’amore

Quando sei pronta per fare l’amore

Che a me sembra così folle non fare l’amore

Oppure non hai voglia di farlo con me