Madonna ricoverata in terapia intensiva: grave infezione batterica per la cantante, tour mondiale rimandato

Paura per Madonna. La cantante americana è stata ricoverata in un ospedale di New York per una grave infezione batterica. Sarebbe stata trovata in casa priva di sensi e i medici hanno dovuto intubarla. Rinviato il Celebration Tour, che avrebbe dovuto partire tra meno di tre settimane.

Il malore di Madonna

La cantante americana Madonna è stata ricoverata in terapia intensiva in un ospedale di New York dopo essere stata trovata priva di sensi nel suo appartamento, a causa di una grave infezione batterica.

I fatti sarebbero accaduti sabato 24 giugno, e da allora la pop star avrebbe passato alcuni giorni in terapia intensiva. I medici sarebbero stati costretti, viste le condizioni della cantante 64enne, a intubarla per permetterle di respirare.

Durante tutto il ricovero in ospedale, che non è ancora concluso, la figlia Lourdes Leon sarebbe rimasta al fianco della madre.

Le parole del manager

A dare la notizia del malore di Madonna è stato Guy Oseary, storico manager della regina del pop, tramite un post sul suo profilo Instagram, che recita: “Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che ha portato a una degenza di diversi giorni in terapia intensiva”.

Sulle condizioni di salute della cantante ha aggiunto: “è fuori dalla terapia intensiva, ma è ancora sotto cure mediche. Ci si aspetta una ripresa completa”.

Il Celebration Tour rimandato

Inevitabile però, date le sue condizioni di salute, che il Celebration Tour che doveva partire tra nemmeno due settimane sia stato rimandato a data da destinarsi.

Si tratta di una tournée mondiale, composta da 35 date che avrebbe dovuto prendere il via a Vancouver, in Canada, il 15 luglio, ma che dovrà subire un significativo ritardo.

Il tour era, nelle intenzioni di Madonna, volto a celebrare i 40 anni dall’uscita di uno dei suoi singoli di maggior successo, Holiday, e sarebbe stato il ritorno alle grandi platee dopo gli eventi più contenuti del periodo pandemico.

Non è la prima volta che la regina del pop deve rimandare alcune date per motivi di salute: anche alcune esibizioni del Madame X Tour, tenuto tra il 2019 e il 2020, avevano subito la stessa sorte.