Meloni al Governo al posto di Draghi grazie a Salvini: il leader della Lega svela il retroscena nel suo libro

Matteo Salvini si prende i meriti per la caduta del governo Draghi. Assieme a Silvio Berlusconi, che resistette alle pressioni di Macron e Merkel, che volevano l’ex presidente della Bce a Palazzo Chigi. È la ricostruzione che il leader leghista fa nel suo nuovo libro della crisi di governo che portò alle elezioni anticipate e alla nascita dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

Nel libro di Salvini il retroscena sulla crisi di governo

Il retroscena sulla fine del governo Draghi è contenuto nel nuovo libro di Matteo Salvini, Controvento, che verrà presentato il 25 Aprile a Milano e uscirà nelle librerie il 30 aprile.

“Emmanuel Macron e Angela Merkel volevano Mario Draghi a Palazzo Chigi, e quando scoppiò la crisi di governo chiamarono Silvio Berlusconi per convincerlo a sostenere l’ex presidente della Bce”, si legge in una anticipazione del libro, diffusa dalla Lega con una nota.

Le telefonate di Macron e Merkel a favore di Draghi

Nello stralcio del libro si racconta che nell’estate del 2022, quando scoppiò la crisi di governo, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi resistettero alle pressioni di Emmanuel Macron e Angela Merkel, che speravano nella riconferma di Draghi.

Salvini scrive che il presidente francese auspicava che il governo Draghi potesse continuare e chiamò Berlusconi. Macron cercò anche il leghista: “La segreteria del capo dell’Eliseo contattò il mio capo segreteria, attraverso l’ambasciatore francese in Italia, per preannunciarmi una chiamata”, che poi non si concretizzò per motivi logistici.

Lo stesso fece Berlino: “Mentre eravamo a Villa Zeffirelli perfino Angela Merkel cercò il Cavaliere per perorare la causa di Draghi”.

Meloni al Governo al posto di Draghi grazie a Salvini

Prosegue Salvini: “Il Cavaliere era però convinto come me che il centrodestra dovesse tenere il punto. O governo Draghi senza i 5 Stelle, o elezioni. In quelle ore concitate, alla vigilia del voto decisivo che poi sancì la fine dell’esecutivo, Berlusconi fu semplicemente straordinario e coraggioso”.

“La sera in cui Draghi decise di dimettersi, per le insanabili divergenze politiche, mi rendevo conto che avevamo vinto una partita difficilissima grazie alla solidità della squadra”.

Lega e Forza Italia scelsero la strada del voto anticipato e fecero mancare la fiducia al governo Draghi. Quindi le elezioni e la nascita del governo guidato da Giorgia Meloni.