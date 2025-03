Rapine e violenze in centro a Padova, 2 minorenni arrestati: aggredita anche la troupe di Striscia la Notizia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due minorenni sono stati arrestati a Padova per rapine e violenze commesse in centro città. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dalla Squadra mobile della città veneta, a seguito di numerose indagini che hanno portato alla luce comportamenti aggressivi e delittuosi dei due giovani.

Dettagli delle indagini

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti hanno raccolto prove significative sui comportamenti violenti dei due minorenni. Tra le azioni delittuose, si annoverano rapine e aggressioni, spesso perpetrate con l’uso di spray al peperoncino e coltelli, in pieno centro cittadino.

Il primo minorenne

Il primo giovane, di 17 anni, è stato identificato come uno degli autori di un’aggressione avvenuta a fine gennaio ai danni di un operatore della troupe di “Striscia la Notizia“. Questo minorenne aveva accumulato oltre venti segnalazioni e denunce per reati simili, tra cui rapine ai danni di coetanei, per cui era stato arrestato nel 2023, lesioni e spaccio di droga.

Il secondo minorenne

Il secondo giovane è stato indagato per un’aggressione ai danni di un venditore di bevande e per violente liti con coetanei, in un contesto di crescente brutalità.

Rapine a Jesolo e Padova

I due giovani sono gravemente indiziati di aver compiuto un tentativo di rapina ed una rapina aggravata, in concorso, ai danni di giovani sul Lungomare Ricciarelli di Jesolo. Durante entrambe le azioni, i minori hanno utilizzato spray al peperoncino e minacciato le vittime con coltelli. Inoltre, un altro episodio contestato riguarda una rapina avvenuta a Padova, durante la quale i due minori avevano sottratto 15 euro e una sigaretta elettronica ad un coetaneo, utilizzando violenza e minacce.

Arresto e detenzione

Una volta arrestati, i due minori sono stati condotti in Questura, dove hanno assistito alla notifica della misura cautelare insieme ai rispettivi genitori e poi accompagnati presso il carcere minorile di Treviso “Santa Bona”.

