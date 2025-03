Perseguita la ex ovunque, dalla scuola dei figli al posto di lavoro: nei guai un 51enne di Novara

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ stata emessa una misura cautelare nei confronti di un uomo di 51 anni a Novara, accusato di atti persecutori contro la ex compagna. L’uomo è stato monitorato con un braccialetto elettronico per evitare ulteriori contatti.

La misura cautelare

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il 4 marzo la Polizia ha eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, applicando un braccialetto elettronico a un italiano di 51 anni. L’uomo, residente in provincia e con precedenti penali per reati contro la persona, è stato indiziato per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna.

Comportamenti persecutori

L’indagato, non accettando la fine della relazione, avrebbe iniziato a seguire e importunare la donna sotto la sua abitazione, sul luogo di lavoro e davanti agli istituti di istruzione dei figli della donna, nati da una precedente relazione. Gli episodi si sarebbero verificati anche sotto casa degli ex suoceri in provincia.

Le indagini

I poliziotti della Squadra Mobile, dopo aver visionato le telecamere di videosorveglianza comunale e verificato i controlli registrati in entrata e in uscita dalla città di Novara e di uno dei Comuni limitrofi, hanno notato che l’uomo seguiva la donna a bordo della propria autovettura, sia per le vie cittadine che sulla strada per raggiungere il luogo di lavoro, a Granozzo con Monticello. Gli investigatori hanno raccolto elementi sufficienti affinché l’Autorità Giudiziaria emettesse la misura cautelare del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico.

Fonte foto: IPA