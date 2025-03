Calin Georgescu in Romania escluso dalle elezioni: "L'Europa è una dittatura", la reazione da Salvini

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

È caos in Romania dopo che Calin Georgescu, politico anti-Ue e pro-Putin, è stato escluso dalle elezioni presidenziali del 4 maggio. Subito dopo la decisione, i suoi sostenitori sono scesi in piazza per protestare contro lo stop a Georgescu, che su X ha scritto: “L’Europa ormai è una dittatura”. Matteo Salvini ha espresso solidarietà, definendo quanto accaduto “un furto di democrazia gravissimo”.

Perché Calin Georgescu è stato escluso dalle elezioni in Romania

Calin Georgescu aveva vinto il primo turno delle elezioni presidenziali del 24 novembre 2024, che erano state poi annullate dalla Corte costituzione due giorni prima del ballottaggio dell’8 dicembre, per irregolarità nel finanziamento della sua campagna elettorale, con accuse di ingerenze della Russia a suo favore.

Alla fine del mese di febbraio, Georgescu era stato fermato dalla polizia e interrogato dai giudici. Il politico è stato messo sotto inchiesta con varie accuse, tra cui attentato all’ordine costituzionale, false dichiarazioni sul finanziamento della sua campagna elettorale, costituzione di un’organizzazione di carattere fascista, razzista e xenofoba. Ciò nonostante, Calin Georgescu ha ripresentato la sua candidatura per le elezioni presidenziali, ma è stata respinta. La motivazione non è stata esplicitata.

Fonte foto: ANSA

Gli scontri in Romania dopo l’esclusione di Calin Georgescu dalle elezioni presidenziali.

Le reazioni al caso Georgescu in Romania

Dopo che la decisione di escludere Calin Georgescu dalle elezioni presidenziali in Romania è stata ufficializzata, diverse centinaia di suoi sostenitori si sono radunati davanti alla sede della Commissione elettorale. La polizia ha utilizzato i gas lacrimogeni per disperderli.

Georgescu, che ha sempre negato ogni legame con la Russia e che ha ancora la possibilità di presentare ricorso alla Corte Costituzionale contro la sua esclusione dalle presidenziali, si è sfogato su X.

Il suo messaggio: “È un colpo diretto al cuore della democrazia mondiale! Ho un messaggio da lasciare: se la democrazia in Romania cade, cadrà l’intero mondo democratico! Questo è solo l’inizio. È così semplice. L’Europa è ormai una dittatura, la Romania è sotto la tirannia!“.

Le reazioni internazionali al caso Georgescu: da Salvini a Elon Musk

Elon Musk ha definito una “follia” quanto sta accadendo in Romania con protagonista Calin Georgescu.

Solidarietà al politico è arrivata anche dal leader della Lega Matteo Salvini, che su Facebook ha parlato di un “euro-golpe in stile sovietico“. Poi ha aggiunto: “Altro che ‘riarmare l’Europa’, qui bisogna rifondarla per difendere la Democrazia. La Lega è vicina ai tanti cittadini rumeni che, in patria e in Italia, sono derubati del loro diritto di voto da un furto di democrazia gravissimo“.

I messaggi di Mentana e Foa sull’esclusione di Georgescu in Romania

Duri commenti all’esclusione di Calin Georgescu dalle elezioni presidenziali in Romania sono arrivati anche dal mondo del giornalismo.

Enrico Mentana ha scritto: “Poche storie, questa è una gravissima lesione della democrazia“.

Il commento di Marcello Foa: “In Romania 10 membri della commissione elettorale su 14 avrebbero estromesso Georgescu pur non avendo riscontrato irregolarità nella raccolta delle firme, Secondo quanto denuncia il deputato rumeno George Simion avrebbero deciso secondo coscienza. Ovvero la coscienza di chi ripudia nei fatti la democrazia“.