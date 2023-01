Matteo Messina Denaro, la figlia rinnega il padre: "Non voglio saperne, io non esisto"

La figlia di Matteo Messina Denaro, il super boss di Cosa Nostra arrestato lunedì 16 gennaio 2023, è stata raggiunta dalla redazione de ‘Il Fatto Quotidiano’ ma ha espresso esplicitamente la volontà di non rilasciare dichiarazioni. In una risposta perentoria ha detto chiaramente di non voler sapere nulla dell’arresto del padre latitante.

Con l’arresto del boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro si è aperta una lunga scia di informazioni che in questi giorni stanno scavando nel profondo per ricostruire i 30 lunghi anni di latitanza del padrino.

Dopo le notizie sul covo del boss e le prime indiscrezioni sulle indagini per individuare i suoi complici, nella mattina di mercoledì 18 gennaio 2023 ‘Il Fatto Quotidiano’ ha raggiunto la figlia di Matteo Messina Denaro, Lorenza Alagna, per chiederle un commento sull’arresto del padre.

“No, guardi, non voglio sapere niente. Se ne può andare da dove è venuta”, queste le parole rivolte dalla figlia del boss alla giornalista che ha tentato di strapparle una dichiarazione. Così, Lorenza Alagna ha scelto di innalzare un muro di silenzio tra lei e i media nazionali e internazionali, lasciando facilmente intendere che non proferirà parola sull’arresto di Matteo Messina Denaro.

Chi è Lorenza Alagna

Lorenza Alagna è nata dalla relazione nata nel 1995 tra Matteo Messina Denaro e Francesca Alagna. Lorenza, oggi quasi 27, è nata il 17 dicembre 1996. Il padre era già latitante da tre anni.

Oggi Lorenza Alagna vive a Castelvetrano con il compagno e un figlio. Fino all’arresto del boss, la figlia era sorvegliata dalle forze dell’ordine che attendevano un passo falso del padre latitante. Così non è stato, ricostruisce ‘Il Fatto Quotidiano’ e riprende ‘Open’. Lo stesso boss, infatti, in una lettera indirizzata all’ex sindaco di Castelvetrano Antonino Vaccarino, alias ‘Svetonio’, scriveva: “Io non conosco mia figlia. Non l’ho mai vista. Il destino ha voluto così. Spero che la vita si prenda tutto da me per darlo a lei. Non conoscere i propri figli è contro natura”.

Messina Denaro, in quello scambio epistolare, si nascondeva dietro lo pseudonimo di ‘Alessio’. Come si evince, quindi, Lorenza Alagna non ha mai conosciuto né incontrato il padre.

La figlia mai riconosciuta dal boss

Per stessa ammissione di Matteo Messina Denaro, Lorenza Alagna non è mai stata riconosciuta come figlia dal boss.

Secondo le prime indagini, dunque, non avrebbe mai avuto un ruolo nella latitanza né nell’attività criminale di Matteo Messina Denaro. Fino all’età di 18 anni, Lorenza ha vissuto insieme alla madre Francesca (detta anche Franca) per poi lasciare Castelvetrano.

Il nome ‘Lorenza’ fu scelto dal boss in onore della nonna Lorenza Santangelo, madre di Matteo e moglie di Francesco Messina Denaro, detto Don Ciccio.