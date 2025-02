Chiede denaro in strada a Como, denunciato dopo aver detto alla polizia di non avere tempo per un controllo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Denunciato per accattonaggio molesto dalla Polizia di Stato di Como un uomo di 61 anni, di origine rumena e senza fissa dimora. Il fermo è scattato nella mattina di ieri per comportamenti insistenti nei confronti degli automobilisti.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la volante è stata chiamata a intervenire all’incrocio tra viale Roosevelt e via Grandi, dopo che più di un automobilista aveva segnalato al 112 NUE la presenza dell’uomo. Il 61enne era intento a chiedere denaro con insistenza, risultando molesto per gli utenti della strada.

Reazione dell’uomo

All’arrivo degli agenti, l’uomo ha cercato di giustificare la sua presenza affermando di essere solo di passaggio e di non avere tempo per un controllo di polizia. Tuttavia, i poliziotti lo hanno invitato a salire sull’auto di servizio e lo hanno accompagnato in Questura.

Denuncia e provvedimenti

In Questura, sono emersi i trascorsi criminali dell’uomo, già noto per reati contro il patrimonio. È stato quindi denunciato in stato di libertà per il reato di esercizio molesto dell’accattonaggio. La Divisione di Polizia Anticrimine sta valutando l’entità del provvedimento amministrativo da sottoporre al Questore di Como, Marco Calì, per la firma.

Fonte foto: IPA