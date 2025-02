Vale Lp e Lil Jolie e "Se io non voglio, tu non puoi", il significato dei cartelli sul palco dell'Ariston

Durante la loro esibizione a Sanremo 2025, Vale Lp e Lil Jolie hanno lanciato un messaggio forte e chiaro: “Se io non voglio, tu non puoi”. Le due artiste, in gara tra le Nuove Proposte con il brano Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore, hanno mostrato cartelli con questa frase, sostenute da Carlo Conti, che ha ribadito l’importanza del consenso. Il gesto ha posto al centro dell’attenzione temi come il rispetto, l’educazione affettiva e la violenza sulle donne.

“Se io non voglio, tu non puoi”

Il messaggio “Se io non voglio, tu non puoi” non è casuale. Vale Lp e Lil Jolie hanno deciso di portare sul palco di Sanremo 2025 un tema cruciale: il consenso nelle relazioni. Il loro brano Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore affronta con ironia e leggerezza la necessità di rispettare i tempi e i sentimenti dell’altro, senza cadere in facili stereotipi di genere.

L’iniziativa delle due cantanti si collega direttamente alla campagna della Fondazione Una, Nessuna, Centomila, presieduta da Fiorella Mannoia, che da anni si batte contro la violenza sulle donne.

La loro scelta di esporre i cartelli sul palco di Sanremo è stata un modo per amplificare il messaggio di rispetto e autodeterminazione.

Il sostegno di Carlo Conti e del pubblico

Subito dopo l’esibizione, Carlo Conti ha raccolto i cartelli e ha ribadito il concetto: “Se una dice ‘no’, è sempre ‘no’ e non esistono scuse“.

Le parole del conduttore hanno trovato ampio consenso, sia tra il pubblico presente all’Ariston che sui social.

Il pubblico ha accolto con calore il messaggio lanciato delle due artiste, lodando la scelta di utilizzare la musica come veicolo di cambiamento culturale.

Vale Lp e Lil Jolie dopo Sanremo 2025

Dopo Sanremo 2025, Vale Lp e Lil Jolie proseguiranno il loro percorso artistico con nuovi progetti.

È già stato annunciato un joint album in uscita nei prossimi mesi, oltre a due date live: il 4 ottobre a Napoli e il 9 ottobre a Roma.

Il loro brano, già disponibile su tutte le piattaforme digitali, sta scalando le classifiche, confermando come la musica possa essere un potente strumento per affrontare temi importanti.