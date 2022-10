Marco Bellavia accusato dall'ex fidanzata: "Nessun caso al Gf Vip, ci sta marciando sopra"

Marco Bellavia sarebbe pronto a fare il suo ritorno nella casa del Grande Fratello dopo le polemiche che hanno travolto la trasmissione sul bullismo subito dall’ex presentatore da parte di altri concorrenti del GF Vip 7. Ma secondo l’ex fidanzata Maryanna Bosis il “dolore mentale” raccontato dallo storico conduttore di ‘Bim bum bam’ sarebbe una messinscena. “Non dico che lui non sia una persona fragile, lo è” ha detto la donna in un’intervista al settimanale Tuo Magazine, “ma credo che ci stia marciando”.

L’intervista all’ex di Marco Bellavia

Bosis ha raccontato di non riconoscere nel Marco Bellavia visto nella casa del Grande Fratello l’ex fidanzato con il quale ha avuto una relazione di quattro anni.

“Marco non è uno stupido e conosce molto bene le dinamiche televisive – ha detto nell’intervista – sa i tempi e i modi della televisione, cosa fare per piacere. Sa perfettamente che ci sono due modi per attirare l’attenzione del pubblico televisivo su di sé ed andare avanti nel reality di Canale 5. Uno è avere una storia d’amore importante, che appassiona i fans e che fa parlare, l‘altro impietosire con le proprie fragilità”.

Il caso che ha portato Bellavia al ritiro dal GF Vip per gli atteggiamenti vessatori subiti per la sua presunta depressione ha scatenato la bufera attorno alla trasmissione e ha portato alle defezioni di quattro concorrenti.

Il crollo psicologico

L’ex compagna ha però confermato che Marco Bellavia nel 2018 avrebbe avuto effettivamente un grosso crollo psicologico e “da lì ha cominciato un percorso con un psicologo e farmaci”.

Bosis ha ammesso inoltre che le derisioni e i maltrattamenti subiti dall’ex conduttore da parte dei concorrenti del Grande Fratello “è stata una situazione di forte stress” soprattutto per il peso “psicologico che hanno su di lui le aspettative legate al suo ritorno in tv.”

“Sa che è l’ultima chance e che non può fallire. Anche a costo di enfatizzare il suo comportamento” è il punto di vista di Bosis.

Il ritorno nella casa del GF Vip

Secondo quanto rivelato dal programma Mattino 5, Bellavia sarebbe pronto a fare di nuovo ingresso nella casa del Grande Fratello, dopo aver scritto una seconda lettera al conduttore del programma, Alfonso Signorini.