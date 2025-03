Vincitrice del Grande Fratello Vip 2022 Nikita Pelizon operata al cuore: il messaggio ai fan dopo l'intervento

L’operazione al cuore di Nikita Pelizon è andata bene. La vincitrice del Grande Fratello Vip 2022 ha pubblicato sui social alcune storie e immagini in cui si mostra felice e in buone condizioni in ospedale mentre fa il segno della vittoria.

L’operazione di Nikita Pelizon

Pelizon si è sottoposta a un intervento al cuore al Policlinico di San Donato, alle porte di Milano. “Prima operazione della vita fatta!”, ha scritto in un post con un’immagine sorridente.

La vincitrice del Gf Vip 2022 aveva annunciato che avrebbe dovuto mettere una protesi al cuore. Un po’ di tempo fa, alla trasmissione Verissimo, Nikita aveva raccontato di aver passato un paio d’anni difficili.

“Avevo continui giramenti di testa – aveva detto a Silvia Toffanin – mi tremavano le gambe, credevo fosse lo stress. Ero sempre stanca. Non riuscivo a capire cosa fosse, ora finalmente lo so”.

“Mi operano al cuore e questo dovrebbe risolvere gran parte dei miei problemi”, aveva aggiunto, spiegando di essere stata costretta a cambiare totalmente vita e a “rallentare i ritmi“.

Alcuni mesi fa la ragazza ha avuto un attacco ischemico e, dopo essersi sottoposta a delle visite specialistiche, è arrivata la decisione di operarsi.

Come sta Nikita Pelizon

In precedenza Pelizon ha spiegato di avere un “buco” nella parete che separa i due atri del cuore. Tutto ciò provoca l’interferire del “sangue sporco” con quello “pulito”, condizione che può provocare trombosi o attacchi ischemici.

Per questo motivo sarebbe stato necessario l’intervento per l’inserimento di una “protesi”.

Prima dell’operazione Nikita aveva rassicurato i fan dicendo di stare bene e di essersi tranquillizzata dopo alcuni giorni di ansia.

“Non vedo l’ora di operarmi – aveva scritto sui social – e tornare a fare una vita attiva. Era diventato impossibile fare ciò che facevo prima. Mi manca la mia vecchia vita. Domani metterò la prima protesi in assoluto. Anni fa mi dissero ‘rifai il seno’. Mi rifiutati e ora ho deciso di mettere una protesi al cuore“.

L’intervento è andato bene, non ci sono state complicazioni e, in una delle sue storie post operazione, la vincitrice del Gf Vip 2022 si è mostrata anche in una simpatica sessione di trucco dal letto d’ospedale.