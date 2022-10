Marco Bellavia bullizzato al Gf Vip, bufera in tv: squalificata Ginevra Lamborghini, eliminato Giovanni Ciacci

Con la puntata del Gf Vip andata in onda lunedì 3 ottobre, probabilmente, verrà scritta la parola “fine” sulla tremenda vicenda che ha visto protagonista Marco Bellavia, bullizzato dai suoi compagni d’avventura all’interno della casa. Alfonso Signorini ha dedicato l’intera puntata di lunedì al caso dell’ex volto di ‘Bim Bum Bam’ e ai concorrenti che lo hanno deriso.

La bufera dopo Marco Bellavia, cos’è successo

Nelle ultime settimane non s’è parlato d’altro: l’ex volto di ‘Bim Bum Bam’ Marco Bellavia, sostanzialmente, all’interno della casa del Gf Vip aveva ammesso di vivere un periodo turbolento e aveva chiesto esplicitamente ai compagni d’avventura di supportarlo.

Le reazioni degli altri concorrenti si sono rivelate spropositate: Ginevra Lamborghini aveva esordito con un “ti meriti di essere bullizzato”, ma anche da parte di Giovanni Ciacci, Attilio Romita e Giegia si sono consumati episodi da branco.

Fonte foto: Getty Images Alfonso Signorini ha dedicato l’intera puntata di lunedì 3 ottobre al caso Marco Bellavia

A proposito di questo, infatti, il web è insorto sui social chiedendo l’espulsione dei concorrenti interessati. Nel frattempo Marco Bellavia ha scelto di ritirarsi dalla casa del Gf Vip 7.

Le parole di Alfonso Signorini

Dopo una settimana di ridicolizzazioni da branco, bullismo e tentativi di sminuire il problema, Alfonso Signorini ha messo i concorrenti di fronte alle loro responsabilità durante la puntata di lunedì 3 ottobre.

Dure le parole rivolte a Ciacci e Lamborghini, ma soprattutto una presa di coscienza e un mea culpa di fronte agli spettatori.

Lo stesso Signorini, infatti, ha ammesso le proprie colpe per non essere intervenuto prima, o per non avere impedito l’ingresso di Bellavia dal principio per evitare che venisse inghiottito dal tritacarne della gara.

“Abbiamo sbagliato tutti, io per primo, questa sera dobbiamo ripercorrere quello che è successo per cercare di uscire da questa orrenda pagina di televisione“.

Ancora: “La colpa è anche nostra perché non ci siamo accorti della sofferenza di Marco, non me ne sono accorto io quando ho fatto due provini né ho saputo intravederla nei suoi occhi, nei suoi gesti. La colpa è anche di chi non ha riconosciuto da un punto di vista medico la sua situazione. Così lo abbiamo inserito in un programma che ha acuito il suo disagio. Questa sera Marco ci sta guardando e lo salutiamo”.

L’eliminazione di Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci

Dallo studio sono volate anche parole grosse.

Ai tentativi di Giovanni Ciacci di giustificare il suo comportamento, Alfonso Signorini ha risposto con un tuonante: “Non dire ca**ate“, per poi aggiungere che la produzione avrebbe preso seri e insindacabili provvedimenti.

Provvedimenti, questi, che hanno visto sia Ciacci che Ginevra Lamborghini costretti a lasciare la casa. La sorella di Elettra ha raggiunto lo studio provata da lacrime e singhiozzi, ammettendo di fronte agli spettatori di aver fatto “una cosa schifosa”.