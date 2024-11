Matt Gaetz nella bufera dopo la nomina di Trump, il documento su escort e droga: quanto ha speso per i festini

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Bufera su Matt Gaetz. Alcuni documenti proverebbero che il futuro segretario alla Giustizia abbia partecipato a festini con escort e droga, e avrebbe dato soldi ad amici per pagare una prostituta 17enne.

I documenti su Matt Gaetz

Il quotidiano americano New York Times avrebbe visionato alcuni documenti che testimonierebbero la partecipazione del futuro segretario alla Giustizia Matt Gaetz ad alcuni festini.

A queste feste, oltre a Matt Gaetz, avrebbero partecipato anche decine di amici e collaboratori del rappresentante del Partito Repubblicano, ma anche diverse escort.

I documenti proverebbero anche la presenza di droga ai festini, e farebbero parte dell’indagine federale a carico di Matt Gaetz che l’Fbi sta portando avanti.

Matt Gaetz nominato ministro della Giustizia da Donald Trump

Da prima di essere stato nominato prossimo segretario alla Giustizia degli Stati Uniti, Matt Gaetz è stato oggetto di indagini da parte delle autorità federali degli Usa. Negli Stati Uniti soltanto i crimini più gravi vengono trattati a livello federale. Il prossimo capo del Doj sarebbe indagato per traffico di minori a scopo sessuale.

L’indagine in cui era coinvolto Gaetz lo vedeva accusato di aver fatto attraversare confini di Stato a una 17enne con fini di sfruttamento sessuale e di “statutory rape” l’accusa di abuso sessuale che deriva da un rapporto con un minore.

Queste indagini erano già note quando Donald Trump ha nominato Gaetz segretario alla Giustizia, un ruolo con poteri simili a quelli del ministro della Giustizia italiano, ma che comprende anche alcuni poteri di iniziativa legale.

Il documento dell’Fbi sulle spese per escort e droga

Al centro dei documenti visionati dal New York Times ci sarebbero dei pagamenti che Gaetz, o alcuni amici per suo conto, avrebbero effettuato in favore di alcune donne che avrebbero partecipato come escort alle feste.

Sono le stesse donne a testimoniare contro il rappresentante Repubblicano e i suoi collaboratori, dicendo di aver ricevuto cifre anche superiori ai 10mila dollari in cambio della partecipazione alle feste.

Gli investigatori dell’Fbi hanno effettuato verifiche su queste accuse e confermato che Gaetz e i suoi collaboratori avrebbero fatto largo uso del sistema di pagamento Venmo per far arrivare alle donne le cifre richieste.

Una di esse però, stando a quanto riportato dallo stesso New York Times, avrebbe avuto 17 anni all’epoca della transazione. Sarebbe il suo coinvolgimento ad aver fatto scaturire l’indagine, in quanto lo sfruttamento della prostituzione minorile è un reato federale.

Chi è la moglie di Matt Gaetz

Le accuse a Matt Gaetz sono pesanti anche da un punto di vista personale, dato che il parlamentare è sposato con Ginger Luckey Gaetz.

Analista finanziaria, è sorella di Palmer Luckey, miliardario fondatore di Oculus VR, la startup di visori per la realtà aumentata che fu acquistata da Facebook nel 2014 per 2 miliardi di euro.