Marco Bellavia si ritira dal GF Vip: scoppia la polemica verso i concorrenti che lo hanno deriso e insultato

Brutta pagina di storia televisiva nel secondo weekend di GF Vip 7: Marco Bellavia ha lasciato la Casa a causa di alcune evidenti difficoltà personali, ma a suscitare la rabbia del web è il modo in cui il conduttore è stato deriso per i suoi problemi. Scoppia la polemica.

Marco Bellavia lascia il GF Vip 7

È iniziato da solo dieci giorni, ma il Grande Fratello Vip 22/23 ha già un primo caso spinoso da affrontare: Marco Bellavia ha deciso di ritirarsi dal programma, dopo aver lamentato in diretta le proprie fragilità.

L’ex volto di Bim Bum Bam aveva ammesso di stare vivendo un momento “poco equilibrato” dovuto a imprecisati problemi di natura mentale. Per lui si sono attivati anche gli psicologi della produzione e secondo quanto riferito da Davide Maggio, sarebbero stati loro a spingere per il ritiro.

Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 1, 2022

Parlando di quella che secondo molti è una presunta grave depressione, Bellavia aveva anche chiesto l’aiuto degli altri concorrenti della Casa. La loro reazione, tuttavia, ha scatenato la polemica social nelle ultime ore al grido di “vergogna“.

Deriso dagli altri concorrenti della Casa

Molti, dalle pagine dei giornali e dai social network, si stanno scagliando infatti contro il modo con cui i vip del Grande Fratello hanno reagito di fronte alle difficoltà di Marco Bellavia. Totale mancanza di empatia, stando alle frasi riportate in queste ore.

Alla sua richiesta di aiuto, Patrizia Rossetti ha detto: “Se hai dei problemi stai a casa tua, figlio mio. Non è che qui vieni a fare psicanalisi gratis“. Non diverso il tono di Elenoire Ferruzzi: “Stai là, vai alla neurodeliri”. Carolina Marconi gli ha dato del patetico ed è già storia la sfuriata di Giovanni Ciacci.

Altra caduta di stile quella di Ginevra Lamborghini, che sostiene di essere toccata da Bellavia e gli ha detto: “Ti meriti pure di essere bullizzato. Te lo meriti”. Un corollario di insulti e derisione che ha scatenato la polemica sul web.

Scoppia la polemica contro il GF Vip 7

A guidare la rabbia popolare è la moglie di Marco Bellavia, Elena Travaglia. Da Instagram, si è scagliata contro chi gli ha negato sostegno in un momento difficile: “Ha chiesto aiuto più volte ma nessuno in casa l’ha aiutato. Vergogna!”,

Non diversa la reazione dei fan del programma su Twitter, dove il nome di Bellavia è in tendenza: “La gente che ha deriso e BULLIZZATO (perché di questo si parla) Marco, non ha diritto neanche di essere interpellato per questa faccenda ma solamente SQUALIFICATO” scrive un utente.

Gli fanno eco altri, che chiedono che vengano allontanati tutti coloro che hanno deriso il conduttore: “Nessuno ha capito la gravità di come stava Marco […] la colpa la do agli autori perché poteva richiamare in confessionale per il comportamento e fare capire” sostiene un altro spettatore.

Anche Davide Maggio chiede seri provvedimenti “nei confronti di quegli squallidi coinquilini” che “in nome di questa fott**a ricerca della clip hanno preferito scagliarsi contro questo poveretto anziché comprendere e aiutare”.