Truffa col prefisso telefonico +34 dalla Spagna, a cosa stare attenti e come difendersi dalla frode

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È in corso una truffa telefonica che utilizza il prefisso +34 per ottenere informazioni personali attraverso una voce registrata. La tecnica, nota come “vishing“, sfrutta chiamate da numeri VoIP per confondere le autorità, che non provengono quindi realmente dalla Spagna, e mira a ottenere dati sensibili.

Come funziona la truffa telefonica col prefisso +34

La truffa telefonica del momento in realtà non è un’assoluta novità, essendo paragonabile a un sistema simile che utilizzava, in luogo del prefisso spagnolo +34, quello francese, il +33.

Gli esperti lo chiamano “vishing”, ed è il modo attraverso il quale gli hacker aggirano i controlli sfruttando la tecnologia VoIP (voice over IP, ovvero le chiamate veicolate attraverso la rete Internet) per fare chiamate apparentemente provenienti da un call center estero.

Fonte foto: iStock

La tecnica della truffa telefonica con prefisso estero si chiama “vishing”

Il fine ultimo è quello di indurre le vittime a rivelare informazioni personali a un operatore finto. Un meccanismo che replica le solite tecniche persuasive, mirando a ottenere dati sensibili con l’inganno.

In cosa consiste la truffa

Potrebbe essere interessante sapere che, solitamente, il proprio numero non viene chiamato perché presente in particolari banche dati.

I truffatori infatti selezionano numeri del tutto casuali e, attraverso un messaggio registrato, invitano le vittime a continuare la conversazione su WhatsApp.

Il pretesto per “agganciare” la vittima, normalmente, è una proposta di lavoro in una società prestigiosa, che dovrebbe indurre la persona a condividere informazioni personali con la speranza di ottenere un’occupazione ben retribuita.

Tuttavia, dietro questa truffa con il prefisso +34 si nasconde un rischio concreto di furto di identità, clonazione di carte di credito e accessi non autorizzati a conti bancari,.

I consigli per evitare la truffa telefonica

Evitare di rispondere a chiamate provenienti da numeri con prefisso +34 è chiaramente la migliore soluzione contro la truffa, tagliando come si suol dire la testa al toro.

Se per qualche ragione si risponde, e si sente una voce automatica che offre guadagni o opportunità interessanti, è fondamentale non condividere alcuna informazione personale, dati sensibili o dettagli relativi ai pagamenti, e interrompere subito la conversazione.

Questa o altre truffe simili potrebbero giungere anche attraverso WhatsApp, e in tal caso, sono validi i medesimi consigli.

Importante ricordare che sulla maggior parte dei telefoni esistono opzioni apposite per far fronte a questo tipo di problemi eventuali, come ad esempio la possibilità di bloccare i numeri sconosciuti e attivare filtri anti-spam.