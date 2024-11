Cesara Buonamici denuncia il fratello per stalking, lotta familiare in tribunale: quando sarà il processo

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

La giornalista Cesara Buonamici, volto storico del TG5, ha denunciato il fratello Cesare per stalking. L’uomo, imprenditore oleario, è stato rinviato a giudizio dal giudice del tribunale di Firenze Agnese Di Girolamo in quanto presunto autore di molestie e atti di prevaricazione ai danni della sorella e di suo marito Joshua Kalman. Il processo inizierà il prossimo 2 ottobre 2025.

Cesara Buonamici e la denuncia al fratello per stalking

In base a quanto comunicato dalla Procura, Cesare Buonamici si sarebbe reso protagonista dei comportamenti denunciati dopo alcune divergenze legate alla gestione della proprietà di famiglia sulle colline di Fiesole, in Toscana, comprendente una villa, un uliveto e la nota azienda agricola che produce olio.

Secondo gli inquirenti, gli atteggiamenti dell’uomo avrebbero pregiudicato la “tenuta psichica delle vittime che va oltre il fine di creare un pregiudizio morale ed economico”, come riportato dal Corriere Fiorentino.

Cesara Buonamici all’anteprima del film “The Penitent”, a Roma

Le indagini sarebbero scattate a seguito di una denuncia presentata dalla giornalista e opinionista di Canale 5, assistita dall’avvocata Elisa Baldocci.

Gli episodi

Gli episodi denunciati sarebbero diversi. Il fratello avrebbe deviato le telecamere dell’azienda agricola sull’abitazione in cui vive la conduttrice, con l’intento di spiarla.

L’uomo avrebbe anche tentato di accedere – senza autorizzazioni – ad alcune informazioni su conti correnti bancari riservati, facendosi accompagnare in banca dalla madre.

Non finisce qua. In base alle accuse, il fratello avrebbe messo mano all’impianto del citofono della proprietà in cui risiedono entrambi, in modo da avere il controllo degli accessi e intercettare la posta della donna.

Si sarebbe anche opposto alla volontà della sorella di celebrare il proprio matrimonio con Kalman nella residenza di famiglia (cedendo solo in seguito alla mediazione degli avvocati).

In ultima istanza, avrebbe cambiato la serratura di una camera dell’abitazione della sorella, prendendone possesso.

Chi è Cesara Buonamici

Cesara Buonamici è una giornalista e anchorwoman italiana, nata a Fiesole nel 1957, nota per essere uno dei volti storici del TG5.

Ha iniziato la carriera giornalistica dopo una laurea in Lettere, lavorando prima a Tele Libera Firenze e approdando successivamente a Mediaset, ben prima della fondazione del telegiornale di Canale 5, nel 1992.

A partire dal 2023 è opinionista del programma Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini. Nello stesso anno è diventata direttrice ad “personam” del TG5.