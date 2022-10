Caso Marco Bellavia al Gf Vip, Sara Manfuso si ritira: le parole della concorrente prima di uscire dalla casa

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Non si placa la polemica attorno al Grande Fratello Vip 7, partito sotto i peggiori auspici con la nuova edizione: dopo le squalifiche ed eliminazioni dovute al caso Marco Bellavia, ora anche la concorrente Sara Manfuso ha deciso di abbandonare il reality. È lei a svelare perché lo ha fatto.

Sara Manfuso lascia il GF Vip 7

Nuova defezione per Alfonso Signorini, che tutto forse si aspettava tranne di dover fare già i conti con una polemica di questa portata per il suo GF Vip 7. Il caso Marco Bellavia, bullizzato dopo aver chiesto aiuto per una situazione psicologica fragile, ha spinto a un nuovo abbandono.

A lasciare la Casa ora è Sara Manfuso, 38enne moglie dell’ex deputato del Pd Andrea Romano. Tutto è accaduto nella giornata di ieri ma il pubblico lo ha scoperto solo nel pomeriggio a causa di alcuni presunti problemi nella trasmissione.

La donna ha salutato gli altri concorrenti e avrebbe giustificato l’abbandono così: “Dopo quello che è successo io non ci riesco, voglio stare bene con me stessa e non tradire la mia storia”. Ha aggiunto che nella Casa ci sono persone con valori, “Non siamo tutti delle me**e”.

Terremoto dopo il caso Bellavia

Di fatto si tratta della quarta defezione dovuta al caso che ha tenuto banco negli ultimi giorni: prima è toccato al diretto interessato Marco Bellavia, che dopo aver lamentato disagi (dovuti si presume a una forte depressione) è stato schernito da alcuni concorrenti e quindi ha deciso – o gli è stato suggerito – di ritirarsi dal programma.

Tutta la puntata di lunedì 3 ottobre è stata poi incentrata sulle polemiche e lo scandalo che alcuni concorrenti hanno suscitato nel pubblico: Ginevra Lamborghini è stata squalificata per aver detto a Bellavia che si meritava di essere bullizzato. Al televoto flash, eliminato anche Giovanni Ciacci.

La decisione di Sara Manfuso di lasciare la Casa, è l’ennesima conseguenza di un edizione partita in salita e tra le polemiche.

Chi è Andrea Romano, marito di Sara Manfuso

Cala il sipario quindi su Sara Manfuso, concorrente entrata nella Casa del Grande Fratello Vip con l’etichetta di “moglie dell’ex parlamentare Andrea Romano“.

Politico, storico e accademico italiano, Romano è stato direttore del giornale online del Partito Democratico – coalizione con la quale si è candidato ed è stato eletto per due legislature consecutive. Tuttavia, alle recenti elezioni politiche non è stato riconfermato.

Fonte foto: ANSA - IPA L’ex deputato Andrea Romano e la moglie Sara Manfuso

Dal primo matrimonio con Costanza Craveri ha avuto un figlio, Dario, tragicamente morto a febbraio 2021 a causa di un arresto cardiaco patito a soli 24 anni. Da dicembre 2020 è sposato con la oggi 38enne laureata in storia e filosofia Sara Manfuso.

Chi è il conduttore Marco Bellavia

Al centro di tutto, c’è lui: Marco Bellavia, storico conduttore e volto di Mediaset. Dopo gli inizi come modello, ha partecipato alla serie tv Love Me Licia nei panni di Steve. È rimasto legato alla serie per molti anni, godendo di enorme popolarità.

Il successo gli è valso la conduzione del celebre programma per ragazzi Bim Bum Bam: lo ha condotto dal 1990 al 2001, anni durante i quali ha avuto anche una relazione con Paola Barale. Nel 2000, ha condotto la prima edizione italiana di Robot Wars.

Seguono poi anni in programmi come Forum, Stranamore e quindi il programma Snow Food su Gambero Rosso Channel. A settembre 2022 ha partecipato come concorrente al GF Vip 7, uscendo dopo due settimane a causa di una presunta forte depressione.