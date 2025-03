Mare Fuori 5 manda in tilt RaiPlay, server in crash dopo l'uscita dei nuovi episodi: cos'è successo

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Mare Fuori 5 manda in tilt RaiPlay. La piattaforma della Rai è andata in crash dopo l’uscita dei nuovi episodi della quinta stagione della celebre serie tv ambientata in un carcere minorile. Le prime sei puntate sono comparse in anteprima su RaiPlay a mezzanotte del 12 marzo ma dalle 00.00 alle 00.40 la piattaforma risultava inaccessibile per i troppi contatti.

Mare Fuori 5 da record su RaiPlay

Mare Fuori è sempre più la serie dei record. La quinta stagione sta riscuotendo un grande successo e ha generato un’attesa senza precedenti. Quando sono comparsi i nuovi episodi, disponibili in anteprima su RaiPlay, la piattaforma è stata presa d’assalto dai tantissimi fan della serie tv che si sono precipitati per scoprire le nuove vicende dei loro beniamini.

Il sito è rimasto fuori uso per circa una quarantina di minuti prima di tornare al consueto funzionamento. Una dimostrazione, l’ennesima, che questo prodotto è sempre più uno degli asset più importanti della Rai che già pianifica le prossime stagioni.

Fonte foto: IPA

L’attrice Maria Esposito che intrepreta Rosa Ricci

Successo inatteso, quando escono le altre puntate

“È un successo abbastanza impressionante che davvero non ci aspettavamo per questo rilascio di una serie arrivata ormai alla quinta stagione. È accaduto in passato, ma stavolta non ci attendevamo un crash così forte. Va bene la serie evento, ma così mi sembra una cosa pazzesca, ne siamo contentissimi e ringraziamo davvero tutti i nostri fan”, queste le parole, all’Ansa, di Roberto Sessa di Picomedia, produttrice della serie insieme a Rai Fiction.

Per poter vedere l’intero boxset di questa stagione ci sarà da attendere fino al 26 marzo quando la serie fenomeno verrà trasmessa in onda anche in prima serata su Rai2.

I telespettatori insomma hanno ancora voglia di Mare Fuori, motivo per cui lo stesso produttore ha annunciato che ci sarà una sesta stagione e che anzi è già in cantiere. “Saremo sul set a metà di giugno. E speriamo che gli appassionati di Mare Fuori continuino a scatenarsi a e seguirci”, ha detto.

I fan della serie, le novità e le attività collegate

Sessa ha ringrazia la fanbase, definendola “fortissima” e ribadendo come i numeri registrati siano inimmaginabili per una quinta stagione. “Audience? Lo sapremo solo tra un mesetto dopo il rilascio di tutta la serie anche su Rai2, per ora godiamoci lo straordinario successo e la bellissima partenza su RaiPlay”, ha detto.

Inoltre ha approfittato dell’exploit per ricordare un appuntamento, un’altra novità. “Il boom della scorsa notte è un ottimo auspicio per l’inizio di questa nuova avventura di Mare Fuori 5, ne siamo felicissimi. Siamo curiosi di vedere cosa succederà nel tardo pomeriggio con la trasmissione del primo episodio live su TikTok, sul profilo ufficiale e con il cast della serie presente in chat per commentare e interagire con il pubblico”, ha ricordato.

Alle 18 di mercoledì 12 marzo infatti il primo episodio è stato trasmesso integralmente in una live su TikTok, sul profilo ufficiale della serie che conta centinaia di migliaia di follower. Un evento speciale che ha visto protagonista anche il cast della serie, a conferma dell’innovazione che ha spinto ulteriormente questa serie diventata anno dopo anno sempre più popolare.

Mare Fuori 5: di cosa parla, chi sono i protagonisti, tutto quello che c’è da sapere

Mare Fuori racconta le vicende di alcuni giovani dell’Istituto Penale Minorile di Napoli, delle loro amicizie, delle loro rivalità e dei loro sogni. La quinta stagione è composta da dodici episodi, vedrà arrivare nuovi personaggi tra i detenuti e si incentrerà su drammi adolescenziali, realismo e denuncia sociale. In essa sarà protagonista il personaggio di Rosa Ricci, sul quale sarà improntato anche un film in uscita al cinema entro fine 2025.

Lo scorso capitolo della fiction ha totalizzato circa 130 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma Rai, è approdata su Netflix nel 2022 e anche lì è diventata la più vista in Italia del colosso streaming.

Novità anche in regia oer questa nuova stagione dove approda Ludovico Di Martino mentre secondo lo sceneggiatore Maurizio Careddu ci sarà “un ritorno allo spirito dei primi episodi” e, se nelle stagioni precedenti l’attenzione era rivolta all’amore, “in questa si sposta su come i ragazzi cadono nei reati e come cercano di tirarsene fuori”.