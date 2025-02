Quando esce Mare Fuori 5? La data per i primi episodi della serie in anteprima su RaiPlay

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una delle serie italiane di maggior successo degli ultimi anni, Mare Fuori, sta per tornare sugli schermi con la stagione numero 5, che debutterà il prossimo mercoledì 19 febbraio. Le nuove puntate andranno in onda in prima serata su Rai2, ma gli episodi saranno disponibili in streaming e in replica anche su RaiPlay già da prima della messa in onda televisiva.

Mare Fuori 5, la data di uscita

Lo scorso ottobre sono finite le riprese, ed ora è tutto pronto per la messa in onda: la nuova stagione della serie televisiva Mare Fuori, prodotta da Rai Fiction e Picomedia, andrà in onda dal 19 febbraio 2025 in prima serata su Rai2, a partire dalle ore 21:20.

La quinta stagione di una delle serie più apprezzate degli ultimi anni, ideata da Cristiana Farina e scritta insieme a Maurizio Careddu, continuerà a raccontare le storie dei giovani detenuti di un immaginario IPM (Istituto Penale Minorile) di Napoli.

Il cast di Mare Fuori ospite di Sanremo 2024: gli episodi della stagione numero 5 saranno trasmessi su Rai2 e RaiPlay dal 19 febbraio

Chi non avrà però modo di guardare le nuove puntate in televisione potrà comunque seguirle in streaming o recuperarle on demand.

I nuovi episodi su RaiPlay

Nello stesso giorno di uscita dei nuovi episodi sul secondo canale della rete pubblica, le puntate verranno infatti caricate anche su RaiPlay, la piattaforma di video on demand e streaming di proprietà della Rai.

Gli spettatori che non hanno modo o non vogliono guardare la serie in televisione potranno quindi accedere alle nuove puntate in anteprima, ogni mercoledì a partire dal prossimo 19 febbraio.

Ad oggi non si ha ancora certezza della lunghezza di questa nuova stagione, che potrebbe però non discostarsi molto dalle precedenti: le prime tre sono difatti composte da 12 episodi l’una, mentre la quarta è aumentata fino a 14 puntate.

Le anticipazioni sulla nuova stagione

Come successo anche negli anni passati, qualche anticipazione sulla nuova stagione potrebbe trapelare nel corso del Festival di Sanremo 2025, durante il quale potrebbero esserci degli eventi o delle apparizioni con fini promozionali della serie.

Ad oggi, si sa che saranno in arrivo nuovi personaggi, mentre alcuni di quelli delle passate stagioni non ci saranno più, come Matteo Paolillo, il personaggio interpretato da Edoardo Conte, colpito alla testa con una pala nel corso della stagione precedente.

Proprio l’attore ha parlato della sua futura assenza: “Sono molto soddisfatto del percorso di Edoardo, era giusto che un personaggio del genere non la facesse franca, altrimenti si rischiava di farsi travolgere dal fascino del male. Invece abbiamo chiuso un cerchio. Che cosa mi mancherà? Quel set”.