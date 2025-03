Quando uscirà Mare Fuori 5 su RaiPlay, attesa per i primi episodi disponibili in streaming

Partito il conto alla rovescia per i primi episodi Mare Fuori 5. È quasi finita l’attesa per i fan della serie Tv di successo ambientata in un carcere minorile di Napoli. In attesa della messa in onda in chiaro, la quinta stagione dello sceneggiato targato Rai potrà essere assaporata con le prime sei puntate sulla piattaforma streaming della rete pubblica.

I primi episodi su Raiplay

I primi episodi di Mare Fuori 5 saranno disponibili a partire dalla mezzanotte del 12 marzo su RaiPlay. Si tratta di sei delle dodici puntate della serie, che sarà trasmessa per intero a partire dal 26 marzo in chiaro su Rai 2.

Nonostante il finale abbia lasciato perplessi anche i fan più accaniti, lo scorso capitolo della fiction ha totalizzato circa 130 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma Rai e, con l’approdo delle prime due stagioni su Netflix nel 2022, la serie è diventata la più vista in Italia del colosso streaming.

Fonte foto: ANSA

L’attrice che interpreta Sofia Ricci in Mare Fuori, Maria Esposito

Le novità di Mare Fuori 5

La stagione vedrà arrivare nuovi personaggi tra i detenuti dell’istituto penale per i minorenni e ruoterà attorno al personaggio di Rosa Ricci, in un intreccio di drammi adolescenziali, realismo e denuncia sociale.

Tra le novità del nuovo capitole di Mare Fuori anche il regista, Ludovico Di Martino: “Ho cercato di dare un taglio nuovo, più realistico, alla storia per restituire la situazione in cui sono oggi le carceri minorili” ha spiegato, sottolineando che “purtroppo si sta facendo strada un’idea di carcere sempre più punitiva, mentre la vera sfida è educativa”.

Lo sceneggiatore Maurizio Careddu ha anticipato per alcuni aspetti “un ritorno allo spirito dei primi episodi”, rilevando che, se nelle stagioni l’attenzione era rivolta all’amore, “in questa si sposta su come i ragazzi cadono nei reati e come cercano di tirarsene fuori”.

Il ruolo di Sofia Ricci

Dopo l’uscita di scena di Nicolas Maupas, Valentina Romani, Massimiliano Caiazzo e Matteo Paolillo, al centro delle dinamiche della nuova stagione ci sarà Maria Esposito nel ruolo di Rosa Ricci, che sarà protagonista anche del film sulla storia di questo amatissimo personaggio, nelle sale entro fine 2025.

Tra i nuovi arrivanti di Mare Fuori 5 ci sarà anche Manuele Velo, 20enne napoletano, nei panni di Tommaso, che prenderà il posto di Filippo.