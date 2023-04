L'ex rapper Pras Michel dei Fugees rischia 20 anni di carcere per spionaggio: avrebbe lavorato per la Cina

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

L’ex rapper Pras Michel, con un passato nei Fugees e vincitore di un Grammy, è stato giudicato colpevole di aver lavorato al servizio della Cina e di aver cospirato contro il Governo degli Stati Uniti. Rischia fino a 20 anni di carcere, tra i vari capi d’accusa – 10 in tutto – c’è anche quello di spionaggio.

L’accusa di spionaggio

Pras Michel è stato condannato mercoledì 26 aprile a Washington.

Secondo quanto stabilito dal tribunale federale, ha aiutato la Cina ad avere accesso ad altissimi funzionari statunitensi, tra i quali ben due presidenti: Barack Obama e Donald Trump.

Fonte foto: ANSA I Fugees, in uno scatto del dicembre 2005. Da sinistra a destra: Lauryn Hill, Wyclef Jean e Pras Michel

Durante il processo si sono raccolte testimonianze svariate, dall’attore Leonardo DiCaprio all’ex procuratore generale Jeff Sessions.

Sostanzialmente, l’ex rapper ha spostato denaro di un finanziere malese, il latitante Low Taek Jho, attraverso donatori della campagna per la rielezione di Barack Obama nel 2012, cercando poi di insabbiare un’indagine del Dipartimento di Giustizia e intercedendo per un caso di estradizione per conto della Cina sotto l’amministrazione Trump.

La difesa ha sostenuto che il rapper voleva semplicemente guadagnare dei soldi, ma avrebbe ricevuto una cattiva consulenza legale durante il suo reinventarsi nel mondo della politica.

In tutto, è stato giudicato colpevole di tutti e 10 i capi d’accusa, tra cui la cospirazione.

Il suo avvocato, David Kenner, ha annunciato che presenterà ricorso.

La figura di Low Taek Jho

Michel ha incontrato per la prima volta il finanziere malese Low Taek Jho nel 2006, quando quest’ultimo stava già perdendo ingenti somme di denaro e, nel frattempo, intratteneva rapporti con artisti del calibro di Paris Hilton e Leonardo DiCaprio.

C’è di più: lo stesso attore ha testimoniato che Low, che ha contribuito a finanziare film di Hollywood tra cui ‘The Wolf of Wall Street’, gli era apparso come un legittimo uomo d’affari determinato anche a finanziare la campagna elettorale di Obama.

Michel ha testimoniato di aver ricevuto dal finanziere 20 milioni di dollari nel 2012 per avvicinare Obama e farsi fotografare con lui. Avrebbe poi utilizzato parte del denaro ricavato per organizzare una raccolta fondi, senza sapere che fosse illegale. In sua difesa, ha aggiunto di non aver mai usato il denaro sotto la direzione di Low, considerandolo come denaro che poteva spendere come voleva: “Avrei potuto comprare 12 elefanti“.

Nel 2017, con Trump presidente, quando Low è stato accusato di aver rubato miliardi al fondo sovrano malese, l’uomo si è di nuovo rivolto all’ex rapper: gli ha versato 100 milioni di dollari chiedendogli di convincere il Governo Usa e lo stesso Trump a insabbiare le indagini.

L’accusa sostiene anche che l’artista abbia lavorato per Pechino, al fine di ottenere l’estradizione del dissidente cinese Guo Wengui.

Chi è Pras Michel

Prakazrel ‘Pras’ Samuel Michel è nato ad Haiti il 19 ottobre 1972.

Rapper, attore e produttore discografico, è noto soprattutto per aver fatto parte dei Fugees, uno dei gruppi hip hop più influenti di sempre.

Ha vinto un Grammy per la miglior perfomance rap in duo o in gruppo con ‘Ghetto Superstar’.

Con i Fugees ne ha vinto altri due: uno per il miglior album rap (‘The Score’) e uno per la miglior perfomance rap in duo o in gruppo con ‘Killing me softly with his song’.