Ricercato per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale arrestato a Como: i dettagli dell'operazione

Un cittadino etiope di 47 anni è stato arrestato a Como su mandato di arresto europeo emesso dalla Corte d’Appello di Torino. L’uomo è stato estradato in Italia per scontare una pena detentiva.

Arresto e estradizione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto il 6 marzo scorso. Gli agenti dell’Ufficio Binazionale del Settore Polizia di Frontiera di Como Ponte Chiasso hanno preso in consegna l’uomo, che è stato successivamente arrestato.

Condanna e reati

La Corte d’Appello di Torino aveva emesso un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione per far scontare al 47enne etiope una pena residua di 4 anni e 2 mesi. L’uomo è stato giudicato colpevole di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.

Detenzione a Cremona

Al termine delle procedure di notifica e su disposizione del Dap, l’etiope è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Cremona.

Fonte foto: IPA