Il rapper GionnyScandal ritrova i genitori biologici grazie a Le Iene: prima in orfanotrofio, poi l'adozione

Il rapper GionnyScandal riabbraccia i genitori biologici grazie a Le Iene. Sono state loro ad accompagnare l’artista nel difficile processo di ricerca fra appelli televisivi e indagini fra le scartoffie di comuni e tribunali.

GionnyScandal, dall’orfanotrofio alla famiglia Ruggieri

Quella di GionnyScandal è una storia di drammi, perdite e solitudine. Ma è una storia con un lieto fine. Il piccolo Gionata viene dato in adozione in tenerissima età e viene adottato da una coppia lombarda, i coniugi Ruggieri.

La serenità familiare, tuttavia, dura poco: Gionata Ruggieri perde il papà adottivo a 5 anni e la mamma quando ne aveva 10.

Il bambino si ritrova così a crescere con la nonna veneta. Intanto arriva l’adolescenza e con l’adolescenza arriva quel carattere ribelle che porterà problemi anche a scuola.

Anche la nonna muore qualche anno dopo e Gionata Ruggieri si ritrova nuovamente solo al mondo.

Grazie alla sua indole sensibile e all’estro creativo riesce a sublimare i furori giovanili nell’arte. Nasce così GionnyScandal, il rapper oggi amato da teenager e pre-teen.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIONNYSCANDAL (@gionnyscandalreal)

GionnyScandal ritrova i genitori biologici grazie a Le Iene

Oggi, grazie all’intervento della trasmissione Le Iene, l’artista 31enne ha potuto riabbracciare quei genitori biologici mai dimenticati. GionnyScandal aveva già provato a cercare i genitori biologici tramite i social, ma le sue ricerche erano state infruttuose.

GionnyScandal ha scoperto quali sono le sue origini: è nato in Basilicata, ma ha sangue pugliese. E il cognome dei suoi genitori è Di Dio.

Tramite Le Iene sono partiti appelli da RadioNorba e Telebari. Poi la ricerca sul campo, andando a scartabellare negli archivi. Dalle carte risulta che il bambino era stato riconosciuto dai genitori, come risulta da un estratto dell’atto di nascita del comune di Pisticci (Matera).

Gionata risulta nato a Pisticci il 27 ottobre del 1991 alle 18:50. Ma poi per alcuni gravi motivi il tribunale aveva deciso che non sarebbero stati in grado di crescerlo. Da qui il provvedimento di affido a un orfanotrofio e l’adozione da parte dei coniugi Ruggieri.

In zona si sparge la voce e una serie di segnalazioni aiutano il ragazzo a ritrovare la strada di casa verso il papà tarantino Antonio e la mamma salentina Rita.

GionnyScandal annuncia l’incontro con i genitori biologici

L’annuncio ai fan arriva dal suo profilo Instagram: “Dopo 30 anni ho conosciuto per la prima volta mio papà e mia mamma, quelli che mi hanno messo al mondo e che poi non ho più visto ne sentito”, scrive GionnyScandal.

“Dopo 30 anni che mi chiedevo chissà come si chiamano ora so i loro nomi. Dopo 30 anni che mi chiedevo chissà come sono le loro facce ora le ho viste”.

“Dopo 30 anni ho salvato per la prima volta in rubrica un numero chiamandolo papà, una cosa scontata per tutti ma che per me è qualcosa che pensavo non sarebbe mai successo. Dopo 30 anni di domande ora ho delle risposte”.