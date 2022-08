Juventus, virale il video di Pavel Nedved: palpa il seno a una ragazza, in un altro filmato sembra barcollare

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Brusco risveglio. La Juventus fa fatica in campionato, ma negli ultimi giorni le difficoltà si sono palesate anche extra campo. Prima la vicenda legata a Paul Pogba, ricattato dal fratello. Poi due video che riguarderebbero il vicepresidente bianconero, Pavel Nedved. Nel primo, un uomo – che sembra proprio essere Nedved – balla con tre ragazze a una festa e palpa il seno a una di loro. Nel secondo, invece, si vede una figura barcollare per strada, ripresa di spalle: non siamo certi che si tratti del vicepresidente della Juventus, anche se i tratti lo ricordano.

Il presunto video di Nedved che barcolla

In uno dei video diventati virali sui social, un uomo barcolla per strada, di sera.

Il soggetto, vestito con un completo elegante, sembra ubriaco.

Il mio vicepresidente è stanco di Allegri ball 🤦‍♀️ #Nedved pic.twitter.com/eFwNbLSGsd — 🇱🇧💎 (@__Zeynep87) August 29, 2022

Il video di Nedved che balla con tre ragazze

Il video che però ha fatto maggiormente clamore è quello che in cui un uomo, che assomiglia notevolmente Pavel Nedved, balla con tre ragazze in quella che sembra essere una festa privata.

I quattro danzano insieme e colui che pare essere il vicepresidente bianconero palpa in maniera evidente il seno della prima ragazza della fila.

Per quanto riguarda entrambi i video, non si sa a quando risalgano e dove siano stati girati.

Le reazioni sui social

Da parte della Juventus e di Pavel Nedved, al momento, nessuna reazione.

Sui social, invece, non sono mancati i commenti al video.

Gli utenti più ironici hanno scritto tweet come: “È in crisi di mezza età? Quando capitano queste cose al di là dell’antipatia per il soggetto, provo sempre un po’ di tristezza”, oppure “Forse si spiega il declino societario bianconero sul mercato degli ultimi 3 anni”.

C’è però anche chi difende Pavel Nedved, come il comico e conduttore radio Edoarco Mecca, noto tifoso della Juventus: “Ma quale sarebbe il problema di vedere Nedved (e non è nemmeno detto sia lui) che torna da una cena sbronzo? Possibile che debba diventare tutto una polemica? Io vedo solo tanto, troppo moralismo nauseante. Ma si sa che sui social siamo tutti Madre Teresa di Calcutta e Padre Pio”.