Carlo Conti accusato di aver riciclato il video di Papa Francesco a sua insaputa: "Siamo alla fantascienza"

Un caso mediatico ha investito Sanremo 2025: secondo Dagospia, il videomessaggio di Papa Francesco trasmesso durante la prima serata del Festival sarebbe stato un filmato “riciclato”, girato a maggio scorso per un altro evento. Carlo Conti ha smentito ogni accusa, spiegando la genesi del video e il coinvolgimento diretto del Pontefice.

Le accuse di Dagospia

Secondo un’inchiesta pubblicata da Dagospia, il videomessaggio di Papa Francesco trasmesso a Sanremo 2025 non sarebbe stato realizzato per l’occasione. “Che Papocchio! Dopo la patacca degli ascolti, arriva anche quella sulla partecipazione a sua insaputa di Bergoglio a Sanremo,” scrive il sito, sostenendo che il Papa avrebbe appreso solo dopo della trasmissione del suo intervento e che non avrebbe gradito.

L’accusa principale riguarda la presunta provenienza del video, che secondo Dagospia sarebbe stato girato a maggio 2024. Il filmato, in realtà, sarebbe stato un ringraziamento agli artisti che avevano partecipato alla Giornata Mondiale dei Bambini condotta da Carlo Conti allo Stadio Olimpico.

Fonte foto: ANSA Il momento della trasmissione dove è comparso Papa Francesco

Secondo il sito, il dettaglio che smaschererebbe il “riciclo” del video starebbe nelle condizioni fisiche del Papa: nel filmato mandato in onda da Sanremo appare meno affaticato rispetto ai giorni precedenti, in cui aveva interrotto un’omelia a causa della bronchite.

La versione di Carlo Conti

Carlo Conti ha risposto alle accuse, spiegando come è nato il videomessaggio del Papa. “A fine maggio ho preso parte alla Giornata Mondiale dei Bambini e il Papa mi disse: ‘Se potrò ringraziare, ditemi cosa posso fare per voi’.”

Conti ha quindi raccontato che, dopo aver avuto l’ok sulla canzone Imagine di Noa e Mira Awad, ha inviato una lettera al Pontefice il 12 gennaio per invitarlo a partecipare a modo suo al Festival. “Il 1° febbraio mi è arrivato questo video. Ieri pomeriggio l’ho mandato in regia. È stata una grandissima gioia per me”.

Sulle speculazioni, Conti ha tagliato corto e dice che a volte nella vita le cose normali accadono, senza retropensieri. “A volte la vita è più semplice di quello che vogliamo credere”. Infine, ha ironizzato:” Siamo alla fantascienza, siamo oltre”.

La smentita a Dagospia

Dopo le dichiarazioni di Conti, diverse fonti hanno smentito la ricostruzione di Dagospia, confermando che il videomessaggio del Papa è stato effettivamente registrato pochi giorni prima della trasmissione a Sanremo.

L’AGI, citando fonti interne al Vaticano, ha confermato che il video è stato girato a Casa Santa Marta. Dal video si dovrebbe capire che parla di Sanremo, con il riferimento a ‘belle serate’ e al conflitto Israele-Palestina. Anche l’Adnkronos ha ribadito che il messaggio è stato registrato di recente e che Papa Francesco lo ha fatto “molto volentieri”, sapendo che avrebbe anticipato l’esibizione di Noa e Mira Awad, che hanno cantato insieme Imagine.