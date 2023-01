Indagine sui green pass falsi, Giorgi scarica la dottoressa: "Fatto tutti i vaccini, è lei quella nei guai"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Camila Giorgi, la tennista italiana indagata insieme alla cantante Madame, al secolo Francesca Calearo, nell’inchiesta sulle vaccinazioni anti-Covid false e la relativa falsificazione dei Green pass, non ci sta più e dice la sua. L’atleta, presente in Australia per l’evento degli Australian Open, ha rotto il silenzio in sala stampa, facendo il punto della situazione sull’indagine che la vede coinvolta.

Camila Giorgi rompe il silenzio

Reduce dal successo in due set contro Anastasia Pavlyuchenkova per 6-0, 6-1, la tennista di Macerata ha deciso di dire la sua sulla vicenda giudiziaria che la vede coinvolta, cercando di chiarire una volta e per tutte la sua estraneità con quanto dichiarato dalla dottoressa Daniela Grillone.

In carcere per corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, falsità ideologica e altri capi d’accusa, la dottoressa aveva puntato il dito contro Giorgi e Madame, confermando che la tennista non aveva mai ricevuto una dose di vaccino. “Posso confermare che nessuno dei vaccini della famiglia Giorgi è stato effettivamente somministrato” aveva detto Grillone, con la tennista che oggi la scarica di netto.

Fonte foto: ANSA

Giorgi scarica la dottoressa indagata

Nel post partita contro la russa Pavlyuchenkova a Melbourne, Giorgi ha infatti spiegato di essere tranquilla perché “ho fatto tutte le vaccinazioni in studi medici differenti, quindi non ho alcun problema perché altrimenti non sarei potuta venire qui”.

La tennista di Macerata ha poi spiegato che ci sono delle indagini in corso che, principalmente, vedono Grillone come protagonista: “Lei ha avuto problemi con la legge negli ultimi anni. Il problema è suo, non mio”.

Le indagini e la bufera

Nel corso del suo intervento davanti alla stampa internazionale, Giorgi non si è tirata indietro nel rispondere alle domande dei giornalisti presenti. A chi le ha chiesto dei rapporti con la stessa dottoressa vicentina, la classe 1991 ha risposto sinceramente: “Non sapevo nulla relativamente ai suoi problemi con la legge. L’ho saputo poco prima di venire qui, quando ha fatto il mio nome nelle indagini”.

“Ci sono più di trecento persone nella lista da lei consegnata agli inquirenti. L’unica verità è che ho fatto una sola vaccinazione con lei, le altre dosi le ho fatte con altri medici quindi sono in pace con me stessa. Lei è quella nei guai con la legge. Non io” ha concluso l’atleta.