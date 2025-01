PROMO L'innovativo evacuatore di fumo e calore a parete Lo SMOKE OUT VERT EL di CAODURO® è il moderno dispositivo di evacuazione naturale di fumo e calore ideale per edifici industriali e commerciali

Lo SMOKE OUT VERT EL di CAODURO® è un innovativo dispositivo di evacuazione naturale di fumo e calore (ENFC) progettato per applicazioni a parete. La sua apertura avviene esclusivamente tramite un motore elettrico a bassa tensione, garantendo un funzionamento sicuro ed efficiente. Il dispositivo è costituito da un’anta singola con traverso centrale con apertura a vasistas a sporgere.

I vantaggi del dispositivo di evacuazione SMOKE OUT VERT EL

L’utilizzo dello SMOKE OUT VERT EL permette l’applicazione di evacuatori naturali di fumo e calore a parete sfruttando in questo modo le facciate degli edifici. Posizionato strategicamente, il dispositivo facilita l’uscita rapida del fumo, migliorando la visibilità e riducendo i rischi per gli occupanti e i soccorritori. Un altro vantaggio, è l’integrazione architettonica, il design compatto e discreto, infatti, consente un’integrazione armoniosa con l’estetica dell’edificio, senza compromettere l’aspetto esteriore. Tra gli aspetti convenienti e vantaggiosi, c’è anche la facilità di manutenzione. L’utilizzo dei motori elettrici per l’apertura e chiusura del dispositivo semplifica le operazioni di ispezione e manutenzione periodica, garantendo un funzionamento affidabile nel tempo. Gli evacuatori SMOKE OUT VERT EL sono conformi al regolamento EU/305/2011, sono marcati CE e sono stati rigorosamente testati e certificati secondo la norma UNI EN 12101-2 da un organismo accreditato, con una superficie utile di apertura determinata in assenza di vento.

Fonte foto: CAODURO® Spa

Per quali attività è ideale

Lo SMOKE OUT VERT EL è ideale per una vasta gamma di applicazioni, tra cui gli edifici industriali come officine, magazzini e stabilimenti di produzione dove è essenziale garantire un’evacuazione rapida del fumo in caso di incendio, centri commerciali, ossia aree ad alta affluenza di pubblico, dove la sicurezza degli occupanti è una priorità assoluta, edifici pubblici come scuole, ospedali e strutture governative che richiedono sistemi di sicurezza antincendio affidabili ed efficienti.

La manutenzione

La manutenzione periodica è essenziale per mantenere l’efficienza del sistema di evacuzione; si raccomanda di effettuare controlli regolari e di seguire le procedure di manutenzione indicate dal produttore. Con l’introduzione dello SMOKE OUT VERT EL, CAODURO® dimostra ancora una volta il suo impegno nell’offrire soluzioni innovative e affidabili per la sicurezza antincendio. La combinazione di tecnologia avanzata, design funzionale e conformità alle normative rendono questo prodotto una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo di evacuazione di fumo e calore efficiente e di alta qualità. Lo SMOKE OUT VERT EL rappresenta sicuramente un passo avanti significativo nel campo degli evacuatori naturali di fumo e calore.