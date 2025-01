Disagi sull'Alta Velocità Roma-Napoli, treni in ritardo per accertamenti: la lista e i rallentamenti previsti

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Ennesima giornata di disagi sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli, con ritardi fino a 90 minuti e cancellazioni a causa di accertamenti infrastrutturali. Diversi convogli hanno subito modifiche di percorso o veri e propri stop, così come treni Italo hanno registrato blocchi. La situazione, aggravata dal recente sciopero e furti di rame nei giorni precedenti, alimenta anche le tensioni politiche.

Nuovi ritardi sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli

I nuovi disagi sulla linea dell’Alta Velocità Roma-Napoli sono emersi nel pomeriggio di lunedì 27 gennaio, a partire dalle 15.50.

A rallentare la circolazione è stata la necessità di effettuare verifiche sull’infrastruttura tra Roma Prenestina e Labico.

Fonte foto: ANSA

I problemi sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli sono emersi nel pomeriggio del 27 gennaio

I problemi si sono rapidamente moltiplicati, sebbene dalle 18 Ferrovie dello Stato abbia annunciato un miglioramento graduale della situazione.

Ritardi di oltre un’ora sull’Alta Velocità

I ritardi hanno superato in vari casi i 60 minuti, toccando i 90 minuti per un treno diretto a Venezia. Non è andata meglio a chi viaggiava verso Torino, con attese di 80 minuti, o a chi era diretto a Brescia, dove i ritardi hanno raggiunto un’ora.

Convogli in arrivo dal Sud hanno accumulato ritardi tra i 70 e i 90 minuti, mentre un treno partito da Frosinone è stato addirittura cancellato.

Anche Italo ha avuto difficoltà, con un treno partito nel pomeriggio da Napoli verso Milano che è rimasto bloccato all’altezza dell’area agricola di Anagni.

La lista dei treni in ritardo

Treni Alta Velocità con ritardi superiori a 60 minuti:

FR 8419: Venezia Santa Lucia (12:26) – Reggio Calabria Centrale (22:02)

FR 9633: Milano Centrale (13:30) – Napoli Centrale (18:07)

FR 9552: Salerno (14:45) – Torino Porta Nuova (22:00)

FR 9428: Napoli Centrale (15:09) – Venezia Santa Lucia (20:34)

FR 9652: Napoli Centrale (15:55) – Milano Centrale (20:30)

FA 8317: Roma Termini (16:05) – Lecce (21:49)

Il treno FR 9652 (Napoli Centrale – Milano Centrale) fermerà a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini, così come il treno FR 9432 (Napoli Centrale – Venezia Santa Lucia) non sosterà a Roma Termini.

I problemi dei treni Roma-Napoli

Il calvario dei pendolari della linea Roma-Napoli è ormai all’ordine del giorno. Lo scorso venerdì il furto di rame compiuto da ignoti aveva causato rallentamenti sulla tratta.

Domenica 26 gennaio, invece, i viaggiatori erano stati messi in difficoltà dallo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dal personale di FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

I tanti disagi costanti hanno sollevato anche sospetti di sabotaggio, come evidenziato nell’esposto di Trenitalia alla procura di Roma, e dall’altro alimentano tensioni politiche. Le opposizioni hanno infatti più volte chiesto le dimissioni del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

In un’informativa alla Camera la scorsa settimana, il Ministro ha voluto evidenziare come tali episodi si siano verificati con una certa frequenza, ma che, curiosamente, dopo denunce pubbliche ed esposti, sono cessati quasi del tutto, salvo rari casi legati principalmente a condizioni meteorologiche avverse.