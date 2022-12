La cantante Madame e la tennista Giorgi indagate per finti vaccini anti-Covid e green pass illegale a Vicenza

La 20enne cantante vicentina Madame (al secolo Francesca Calearo) e la tennista professionista Camila Giorgi, 30 anni, sarebbero sotto indagine a Vicenza, insieme almeno a un’altra decina di persone.

L’accusa, sulla quale sta indagando la procura di Vicenza, è di falso ideologico. Le donne avrebbero “finto” l’inoculazione del vaccino anti-Covid, ricevendo il green pass in modo illegale.

L’indagine di Vicenza

L’indagine della procura di Vicenza è partita circa un anno fa, quando la ULSS 8 Berica di Vicenza aveva segnalato una serie di vaccinazioni sospette avvenute negli studi di due professionisti, la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu e il dottor Erich Volker Goepel.

Fonte foto: ANSA La tennista Camila Giorgi

I due erano stati già arrestati lo scorso febbraio, per poi essere rimessi in libertà e sospesi dall’ordine dei medici di Vicenza. L’arresto del dottor Goepel era stato poi annullato, dato che secondo i giudici non esisteva il pericolo di reiterazione del reato.

Le indagini dei carabinieri avevano portato alla luce un giro di finte vaccinazioni su soggetti ai quali era stata già rifiutata l’esenzione. I molti pazienti, compresi numerosi operatori sanitari, erano entrati in possesso della certificazione verde pur senza aver ricevuto alcuna dose.

Le perquisizioni e la lista di pazienti

In seguito alle perquisizioni effettuate dalla Squadra mobile di Vicenza, nello studio della dottoressa Grillone Tecioiu (nel frattempo scarcerata e reintegrata) è stata ritrovata una lista di pazienti, nella quale figurano anche la cantante Madame e la tennista professionista Camila Giorgi.

Secondo le informazioni riportate dal Giornale di Vicenza, la cantante era assistita già da tempo dalla dottoressa, mentre la tennista, che è nata e vive a Macerata, non sembra abbia alcun legame con la provincia di Vicenza.

Insieme alle due celebrità risultano indagate un’altra decina di persone, tra le quali c’è anche chi è sospettato di aver pagato (e quindi corrotto il medico) per risultare vaccinato. Secondo le intercettazioni, la parola chiave per ottenere il finto vaccino era “ozonoterapia”.

Le conseguenze per Madame e per Camila Giorgi

Bisogna comunque specificare che, nonostante le accuse per Madame e per Camila Giorgi siano le stesse, le conseguenze potrebbero essere molto differenti.

All’epoca nella quale sarebbero avvenuti i fatti, per gli artisti era sufficiente un tampone negativo per potersi esibire.

Per la Giorgi invece, che in quanto tennista professionista era obbligata a sottostare alle regole imposte dalla Federazione, il discorso potrebbe cambiare. Le carte dell’inchiesta sarebbero infatti già in possesso della FIT (Federazione Italiana Tennis), che potrebbe decidere di adottare delle pene severe per la tennista.