Radja Nainggolan arrestato in Belgio per traffico di cocaina: calciatore interrogato, auto sequestrata

Il calciatore Radja Nainggolan è stato arrestato in Belgio per traffico di cocaina. L’ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter, solo pochi giorni fa, aveva esordito con la sua nuova squadra, il Lokeren, che milita in Challenger Pro League (l’equivalente del campionato di Serie B in Belgio).

Perché è stato arrestato Radja Nainggolan

Tre giorni dopo il suo debutto (con gol) con il Lokeren, nella mattinata di lunedì 27 gennaio Radja Nainggolan è stato arrestato dalla FGP di Bruxelles. Il calciatore è accusato di essere coinvolto nel traffico internazionale di cocaina attraverso il porto di Anversa.

“L’indagine riguarda fatti sospetti relativi all’importazione di cocaina dal Sud America in Europa, attraverso il porto di Anversa, e alla sua ridistribuzione in Belgio”, ha spiegato la Procura, come riportato da nieuwsblad in Belgio.

Radja Nainggolan con la maglia della nazionale del Belgio.

In mattinata la Polizia giudiziaria federale di Bruxelles ha effettuato trenta perquisizioni nell’ambito di un fascicolo del dipartimento di criminalità organizzata della Procura di Bruxelles. Le perquisizioni si sono svolte principalmente nella provincia di Anversa e a Bruxelles.

Durante la perquisizione di lunedì mattina nella Brazilstraat di Anversa, una delle automobili del calciatore è stata rimorchiata. Si tratta di una Smart Brabus, versione di lusso della nota city car.

L’avvocato di Radja Nainggolan non ha commentato le notizie sul suo assistito perché è ancora in viaggio per l’interrogatorio del suo cliente.

Il comunicato del Lokeren sull’arresto di Radja Nainggolan

Il Lokeren ha appreso dalla stampa che Radja Nainggolan è stato arrestato in Belgio nell’ambito di un’indagine sulla droga. Lo ha spiegato lo stesso club belga in una nota pubblicata sul suo sito internet nella tarda mattinata di lunedì 27 gennaio.

Nel comunicato del Lokeren si legge:

“Il club ha appreso dai media che il giocatore Radja Nainggolan sarà interrogato nell’ambito di un’indagine. Il club rispetta la presunzione di innocenza e, quindi, non può rilasciare ulteriori commenti. Possiamo solo confermare che il giocatore è stato assente dall’allenamento questa mattina. Il club vuole concentrarsi solo sull’importante incontro di recupero di domani sera contro il KAS Eupen. Radja Nainggolan non potrà comunque giocare quella partita”.

Radja Nainggolan, a 36 anni, ha esordito con la maglia del Lokeren lo scorso venerdì 24 gennaio, segnando un gol dopo soli 10 minuti direttamente da calcio d’angolo.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.