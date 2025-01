Sinner trionfa agli Australian Open: pioggia di complimenti da Meloni, Salvini e dal mondo della politica

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il mondo della politica non ha perso tempo e ha reso omaggio a Jannik Sinner per la conquista dell’Australian Open. Per il tennista italiano è il terzo titolo Slam in un anno e la seconda vittoria consecutiva a Melbourne. Sul social X sono arrivati i complimenti di Matteo Salvini, Giuseppe Conte e della premier Giorgia Meloni, che ha parlato di “orgoglio italiano”.

Il messaggio di Meloni a Sinner

Jannik Sinner è il tennista più forte del mondo. Su questo non ci sono dubbi, e non sembrano averne neanche i politici italiani, che dopo il passante di rovescio che ha regalato al tennista di Sesto Pusteria l’Australian Open hanno esternato la propria felicità.

Tra loro anche la presidente del Consiglio Giorgio Meloni, che su X (ex Twitter) ha parlato di “orgoglio italiano”.

I tweet di Tajani e Salvini per l’Australian Open

Il più rapido di tutti, però, è stato il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani, che ha dedicato a Jannik Sinner una “card” appositamente realizzata per l’occasione, accompagnata dalla frase: “Leggendario! Sei un vero fenomeno, congratulazioni Jannik!”.

Poco dopo è arrivato il tweet di Matteo Salvini, leader della Lega e ministro dei Trasporti, che ha celebrato così la netta vittoria del tennista italiano (6-3, 7-6, 6-3 il punteggio) sul temibile tedesco Alexander Zverev, numero due al mondo: “Applausi a Jannik Sinner che conquista il suo secondo Australian Open consecutivo battendo Alexander Zverev in finale. Tanto talento, sacrificio e determinazione. Numero uno!!!”.

In effetti, la vittoria a Melbourne ha garantito a Sinner altri duemila punti, permettendogli blindare il primo posto nella classifica Atp.

Anche l’opposizione festeggia Jannik Sinner

Una vittoria arrivata in un momento non semplice per Jannik Sinner, che attende ad aprila la sentenza del Tas sul ricordo presentato dalla Wada per la vicenda Clostebol. In molti, non solo Nick Kyrgios, non si rassegnano allo strapotere di Sinner, come dimostra il durissimo attacco comparso sulla Bild.

A complimentarsi con Jannik Sinner sono stati, ovviamente, anche i politici dei partiti di opposizione. “Ormai ci sta abituando troppo bene. Tre set e andiamo. Più forte di tutti. E di tutto. Bravo”, ha twittato Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ha celebrato così il trionfo del tennista azzurro: “Capolavoro Sinner all’Australian Open! Terzo Slam, dominatore assoluto del tennis mondiale, orgoglio italiano. Grande, grandissimo Jannik!”

Insomma, se il dibattito politico è fonte di divisione, le vittorie di Sinner sembrano avere il potere di unire il fronte politico italiano.