John Elkann e l'audizione su Stellantis in Parlamento, il 19 marzo in Aula: la provocazione di Avs

Il 19 marzo John Elkann, presidente di Stellantis, sarà ascoltato in Parlamento per illustrare le attività del gruppo in Italia e rispondere alla politica. L’audizione punta a favorire sinergie per tutelare posti di lavoro e competitività. Nel frattempo però arriva la critica da parte di Avs, che accusa la mancanza di un piano di rilancio ed esprime il timore di delocalizzazioni.

John Elkann sarà in Parlamento il 19 marzo

È stata quindi calendarizzata per il 19 marzo l’audizione in Parlamento di John Elkann, presidente di Stellantis. L’annuncio arriva da Alberto Luigi Gusmeroli, a capo della commissione Attività produttive della Camera, dopo un incontro con Elkann a Milano.

Durante il confronto è emersa l’urgenza di una stretta collaborazione tra istituzioni e azienda per definire interventi mirati a salvaguardare l’occupazione e mantenere la competitività del settore automobilistico italiano.

Fonte foto: ANSA

John Elkann

L’audizione servirà a fornire una panoramica completa sulle operazioni di Stellantis in Italia, anche alla luce della conclusione del tavolo di confronto al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’audizione su Stellantis

Concluso il tavolo di lavoro al Mimit, sotto la guida del ministro Adolfo Urso, il presidente di Stellantis, John Elkann, aveva manifestato a Lorenzo Fontana, presidente della Camera, l’intenzione di partecipare a un’audizione a Montecitorio.

Dopo l’addio di Carlos Tavares a dicembre, Elkann ha assunto la leadership del comitato esecutivo del gruppo italo-francese e presenterà ancora una volta le principali linee del piano Italia.

Questo programma, illustrato il 17 dicembre da Jean-Philippe Imparato, responsabile Stellantis per l’Europa, al ministero delle Imprese, si focalizza su stabilimenti italiani, piattaforme, modelli di produzione, tempistiche e prospettive future.

Il commento di Avs

Il 19 marzo Elkann risponderà anche alle richieste dei parlamentari, come aveva già fatto Tavares durante l’audizione di ottobre.

Il primo partito a fornire un commento alla notizia è stato Avs, che non ha mai risparmiato critiche a Stellantis.

“Finalmente, dopo richieste insistenti da parte di tutte le opposizioni, il capo di Stellantis Elkann ha trovato tempo per venire in Parlamento. Ne siamo lieti” ha commentato la capogruppo in commissione Attività Produttive, Francesca Ghirra.

“Preoccupa fortemente l’assenza di un piano di rilancio dell’industria dell’auto e rumore su ulteriori spostamenti di produzione anche nell’America trumpiana. Speriamo che il presidente di Stellantis smentisca queste dicerie” ha aggiunto.