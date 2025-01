Maturità 2025, è toto materie per la seconda prova: cresce l'ansia per i maturandi, cosa attendersi

È lecito aspettarsi che i prossimi siano giorni di fermento e ansia per gli studenti che affrontano gli esami di maturità nel 2025: a breve si conosceranno, infatti, le materie della seconda prova. Se al liceo classico si prevede latino, seguendo l’alternanza con greco, allo scientifico resta l’incertezza tra matematica, prova mista o fisica, l’eventualità più temuta dai maturandi.

Maturità 2025, quando si sapranno le materie

Tradizionalmente l’annuncio delle materie oggetto della seconda prova di maturità viene effettuato a cavallo fra gennaio e febbraio.

Quella che inizia lunedì 27 gennaio, quindi, è la settimana cruciale, terminando con i primi di febbraio. Con ogni probabilità, nei prossimi giorni gli studenti conosceranno le materie per gli esami del 2025.

Le previsioni sulle materie della seconda prova

I pronostici sono più semplici al liceo classico rispetto allo scientifico. Negli ultimi anni, fatta eccezione per l’interruzione dovuta alla pandemia di Covid-19, nel primo liceo si è seguita l’alternanza tra le materie, prospettando quindi quest’anno una possibile prova di latino.

Lo scorso anno, gli studenti del classico ebbero il greco e si trovarono di fronte a una versione di Platone.

Prova mista al liceo scientifico?

Al liceo scientifico negli ultimi anni ha prevalso matematica, poiché fisica sembra essere ancora ritenuta troppo complessa da docenti e alunni.

Tuttavia rimane l’incognita. Il timore è che emerga una prova mista, possibilità introdotta dall’ultima riforma. Sarebbe in ogni caso un debutto per questa modalità, e sebbene molti studenti facciano gli scongiuri, sarebbe considerata il “male minore” rispetto a un compito di fisica tradizionale.

La prova d’esame dello scorso anno diventò una “notizia nella notizia”. Uno degli esercizi di matematica, infatti, aveva come risultato quello di un “cuore” tracciato su un piano cartesiano.

La seconda prova nel 2024

Per farsi un’idea della possibile seconda prova negli altri istituti, potrebbe essere utile ricordare le materie che furono selezionate nel 2024.

Per quanto riguarda gli altri licei, al Linguistico venne scelta la terza lingua straniera, mentre le “Discipline progettuali” capitarono all’Artistico. “Teoria e composizione” al Musicale, “Tecniche della danza” al Coreutico e Scienze sociali al liceo di Scienze sociali completarono il quadro.

Negli istituti tecnici venne scelta invece Economia aziendale per Amministrazione, Finanza e Marketing, e Geo-politica per Relazioni internazionali. Le altre materie furono Discipline turistiche per Turismo, Topografia in Costruzioni, Sistemi e reti per Informatica, Progettazione multimediale in Grafica e Trasformazione prodotti in Agrario, con Viticoltura per l’indirizzo Enologia.