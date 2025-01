Fabrizio Corona e il racconto del tentato suicidio di Fedez a Sanremo e la lettera d'addio a Leone e Vittoria

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Fedez avrebbe tradito più volte Chiara Ferragni durante il matrimonio. A rivelarlo è stato Fabrizio Corona che ha raccontato la storia tra il rapper e una donna misteriosa, il cui nome è stato svelato a tutti nel corso dell’ultima puntata di Falsissimo. Si tratterebbe di una ragazza conosciuta dal cantante poco prima di mettersi con l’imprenditrice e frequentata anche nel corso della lunga storia d’amore. E, secondo quanto raccontato dall’ex re dei paparazzi, donna capace di poter far saltare il matrimonio ma che, invece, ha deciso di “stare in disparte”. Ma capace, a dicembre, di mandare nel baratro il cantante, tanto da averlo portato a un possibile suicidio.

La rivelazione di Corona su Fedez

In un lungo episodio di Falsissimo, il format del suo progetto che sbeffeggia Verissimo, Fabrizio Corona ha fatto rivelazioni sconvolgenti sugli ultimi mesi di Fedez e, soprattutto, sul matrimonio tra il rapper e Chiara Ferragni.

La puntata “Il vero amore di Fedez”, infatti, racconta i retroscena della storia dei Ferragnez, con storie che in pochi conoscono e che, fin qui, nessuno aveva fatto trapelare.

Fonte foto: ANSA Fabrizio Corona

Corona, con tanto di messaggi e audio, ma anche supporti video e fotografie, ha presentato un quadro ben chiaro sul rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni, tirando in ballo una seconda donna che il cantante avrebbe frequentato poco prima, durante e soprattutto dopo la fine del matrimonio con l’imprenditrice.

Il retroscena del tentato suicidio

Tutto parte, racconta Corona, dalla sera in cui Fedez si è presentato sul palco in difficoltà con Carlo Conti. L’ex re dei paparazzi racconta inizialmente un pre serata molto complicato per il cantante.

È emerso successivamente di un litigo pesante con l’assistente, ma a dire il vero Fedez poco prima di arrivare negli studi per la diretta in cui avrebbe presentato il titolo del brano in gara a Sanremo 2025, aveva ricevuto un messaggio dalla “donna misteriosa” il cui contenuto era chiaro: “Fede mi dispiace però io non provo più lo stesso”.

Federico Lucia, racconta Corona, avrebbe perso la testa tanto da litigare con Eleonora Sesana (l’assistente, ndr). Ma non solo, perché Fedez, in preda ai pensieri, avrebbe tentato il suicidio nella camera d’albergo in cui si trovava prima della diretta con Conti.

Mi chiama, la sua voce comincia a tremare e cade. “Bro, ho preso una boccetta di Minias (un sedativo-ipnotico, ndr), non posso sopportare questo dolore. Ti sto mandando un messaggio che ho scritto, se succede qualcosa fallo leggere ai miei figli”. Mi manda una lettera d’addio ai figli con scritto “Cari Leone e Vittoria”. Lui si sente male.

I soccorsi a Fedez

Il racconto entra nel vivo, con Corona che spiega di aver chiamato la madre del cantante.

Chiamo Tatiana e le dico che Federico si è sentito male. Lei non sapeva niente, sento lei che bussa con lui che non le apre. Poi Federico le apre, le dico di non chiamare l’ambulanza perché se no l’indomani sarebbero stati su tutti i giornali. Tatiana chiama un medico che rianima Fedez, la situazione era drammatica. Si riprende e gli dico di salire sul palco.

Poi il racconto si sposta su quanto successo a Sarà Sanremo, dove Fedez si è presentato in stato confusionale.

L’attacco a Selvaggia Lucarelli

Nel racconto, Corona ha anche modo di attaccare chiaramente Selvaggia Lucarelli, definita “la stronza cicciona”.

La giornalista, riferisce l’ex re dei paparazzi, ha infatti puntato il dito contro Fedez: “Scrive che “l’ha fatto a posta”, che ha fatto a posta di stare male perché la parte di quella sofferente prende il pubblico e si gioca questa nuova versione”.

“Secondo quella stronza è tutto calcolato, vede solo cattiveria. Scrive “se stai male ti curi, non cerchi il palco perché il palco non cura”. Questa è la merda che circola attorno alla televisione. Conti non l’ha usato, ma il circolino lo usa” ha raccontato Corona.