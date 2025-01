Eleonora Giorgi e il tumore al pancreas incurabile, il figlio Andrea Rizzoli: "Non possiamo fare nulla"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Andrea Rizzoli, il figlio di Eleonora Giorgi (e di Angelo Rizzoli), ha parlato delle condizioni di salute della madre, colpita da un tumore al pancreas incurabile, scoperto all’indomani del settantesimo compleanno della celebre attrice. “Non possiamo fare nulla per allungare il tempo che le resta”, ha detto Andrea Rizzoli.

Come sta Eleonora Giorgi: le parole di Andrea Rizzoli sul tumore

In un’intervista concessa al Corriere della Sera, Andrea Rizzoli ha dichiarato a proposito delle condizioni di salute della madre Eleonora Giorgi: “Faremo il necessario affinché il tempo che le resta sia piacevole, ma non possiamo fare nulla per allungarlo. Ci siamo goduti ogni istante con una intensità prima inimmaginabile. E continueremo fino all’ultimo giorno”.

Andrea Rizzoli ha spiegato che il fratello Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, ha avuto un ruolo “cruciale” in questi mesi dopo la scoperta del tumore della madre. E ha poi aggiunto: “Senza di lui non saremmo riusciti a fare così tanta strada, a dispetto del primo parere dei medici”.

L’attrice Eleonora Giorgi, mamma di Andrea Rizzoli, mentre si mostra sorridente in tv, nonostante il tumore al pancreas scoperto all’indomani del suo settantesimo compleanno.

Il libro di Andrea Rizzoli sul tumore di Eleonora Giorgi

Andrea Rizzoli, di professione autore per Warner Discovery, ha scritto il libro “Non ci sono buone notizie“, un memoir in cui racconta l’”anno più bello” di sua madre Eleonora Giorgi, “nonostante tutto”, cioè il tumore al pancreas, le visite mediche, i viaggi a Milano per la diagnosi e le prime cure, la chemioterapia, l’intervento, le speranze e le metastasi.

Andrea Rizzoli ha deciso di dedicare il suo libro “ai coraggiosi obbligati a lottare per la loro vita” e a “coloro che coraggiosamente scelgono di restargli vicino”.

Il rimpianto di Eleonora Giorgi

Nel libro “Non ci sono buone notizie”, si legge che Eleonora Giorgi ha il rammarico di non aver comprato una casa ai suoi figli.

Andrea Rizzoli, nell’intervista al Corriere della Sera, ha spiegato di non essere dispiaciuto per questo e ha così risposto su questo punto: “Io la vedo come Rousseau: ognuno deve essere artefice della sua fortuna“.