L'annuncio shock di Eleonora Giorgi ospite a Pomeriggio 5: “Mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas"

Rivelazione shock di Eleonora Giorgi, che durante la puntata di Pomeriggio 5 andata in onda venerdì 24 novembre ha dichiarato di avere un tumore al pancreas. “Ora comincia il cammino che condividerò con decine di migliaia di persone, la chemio, l’operazione, poi il ritorno: lo voglio vivere in vostra compagnia”, ha spiegato l’attrice nel corso della trasmissione.

“Ora ho bisogno di voi, del vostro amore: mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas“, ha esordito l’ex icona cinematografica (70 anni compiuti lo scorso 21 ottobre), ospite di Myrta Merlino.

“Quando ci siamo incontrate – ha raccontato Giorgi alla conduttrice – avevo appena fatto per un puro caso una tac, venivo da una biopsia che poteva anche voler dire un anno, e invece adesso è arrivata la risposta, sono qui come guerriera, la cosa positiva è che potrò operarmi“.

Fonte foto: ANSA Carlo Verdone e Eleonora Giorgi posano durante il photocall del film “Borotalco” alla 12a edizione della Festa del Cinema di Roma, a Roma.

“Non siamo superman, non dobbiamo vergognarci della malattia“, ha poi sottolineato.

“Una cara amica, molto prudente e molto buona, mi ha consigliato di non dirlo: avrai le facce di circostanza, ti isoleranno, mi ha detto. E invece no: tutti noi non ci dobbiamo vergognare se ci sentiamo male”.