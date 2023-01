Madame indagata per vaccinazioni Covid finte, lei si difende: "Ho cambiato idea, vittima dei miei genitori"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Non si placano le polemiche attorno a Madame, la cantante vicentina che parteciperà al prossimo Festival di Sanremo con la canzone “Il bene nel male”. Ad accendere il pre-Sanremo sono le indagini che vedono coinvolta la 20enne e la tennista Camila Giorgi per falso ideologico per aver finto l’inoculazione del vaccino anti-Covid ricevendo, di fatto, il green pass in modo illegale. Dopo alcuni giorni di silenzio è stata la stessa cantante a dire la sua.

Madame rompe il silenzio

“Mi sono presa del tempo per parlare di questo qualcosa di molto personale. Ci sono così tante cose da dire che non saprei da dove cominciare ma spero con tutto il cuore che qui troviate tutto”. Inizia così il messaggio social che Madame, al secolo Francesca Calearo, ha affidato a Twitter e Instagram per cercare di spiegare le motivazioni che l’hanno spinta a rifiutare, fino a qualche settimana fa, il farmaco anti-Covid.

La cantante vicentina, senza girarci intorno, ha infatti spiegato di essere cresciuta in una famiglia che ha sempre dubitato della medicina tradizionale preferendo invece le cure alternative. La 20enne, spiegando che nel periodo Covid i genitori sono “cascati nel girone infernale del complottismo“, ha svelato di non aver ricevuto alcuna vaccinazione da piccola e che al momento di sottoporsi alla vaccinazione Covid a Vicenza con la madre, quest’ultima aveva cambiato idea.

Le ricerche e il ripensamento

Nel lungo messaggio pubblicato sui social, Madame ricostruisce passo dopo passo quello che è successo. Dopo aver incassato suo malgrado la decisione della madre, alla quale la cantante non si sente di rimproverare nulla, sono state delle ricerche personali a spingerla a capire se fosse giusto o meno vaccinarsi.

Dopo aver chiesto a medici, amici e altri esperti, più o meno concordi con la vaccinazione, è da alcuni “dibattiti e video” che Calearo si è resa conto che le teorie complottiste erano sostenute “da personaggi ignoranti in materia medica e chiaramente sopraffatti dalla paura”.

“Decido di iniziare a stapparmi le orecchie e cominciare finalmente a documentarmi senza chiedere aiuti esterni” ha scritto, per poi spiegare che solo qualche giorno dopo è arrivata la chiamata in questura.

Le indagini e la decisione sul vaccino

“Un giorno a pranzo in montagna arriva una telefonata dalla questura. Sono indagata” il commento lapidario di Madame, che spiega come sia stata proprio questa occasione a metterla davanti al bivio, tra la spinta a vaccinarsi e quella di lasciare tutto per com’è.

“Proseguo e proseguirò a completare tutte quelle necessarie per me e utili per gli altri” ha scritto la 20enne, ringraziando il dottore che l’ha aiutata a cambiare idea sulla posizione presa da giovane per conto dei genitori.

Indagini sul falso green pass, la situazione

Calearo, in arte Madame, ha quindi deciso di vaccinarsi, ma di fatto lo scandalo ha alzato un polverone che potrebbe escluderla da Sanremo. E nel lungo post pubblicato sui social non ha mai fatto riferimento al green pass, di esserne stata in possesso nel passato in forma legale o illegale.

Intanto Amadeus negli scorsi giorni ha ribadito: “Ad oggi è in gara. Si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli”.