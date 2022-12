Sanremo, Amadeus su Madame: "Ad oggi è in gara. Si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli"

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Amadeus rompe il silenzio sul caso delle false vaccinazioni che avrebbe coinvolto Madame e che potrebbe mettere in dubbio la sua partecipazione al Festival di Sanremo. “In questo momento dare un giudizio con il panettone in bocca su una cosa così seria, mi pare poco serio” ha detto il presentatore e direttore artistico ai microfoni di RTL 102.5, commentando la vicenda.

Caso Madame, la posizione di Amadeus

“C’è un’indagine in corso e si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli” ha dichiarato Amadeus intervenendo al programma radio The Flight, “ad oggi Madame è in gara a Sanremo, poi vediamo cosa accade da qui al Festival. Sarebbe un vero peccato che il pubblico non possa ascoltare il suo brano”.

Madame sarebbe indagata insieme a un’altra decina di persone nell’ambito di un presunto giro di false vaccinazioni. La rapper e cantautrice 20enne sarebbe accusata di falso ideologico per aver, è l’ipotesi, aver aggirato la normativa anti-Covid in modo da ottenere il Green Pass.

L’indagine

Il nome della cantante vicentina, all’anagrafe Francesca Calearo, sarebbe infatti emerso da una lista di persone di uno dei medici di base finiti sotto inchiesta della procura di Vicenza, nonostante non risulti una sua paziente.

L’indagine è partita circa un anno fa, quando la ULSS 8 Berica di Vicenza aveva segnalato una serie di vaccinazioni sospette avvenute negli studi di due professionisti. I carabinieri avrebbero scoperto il giro di finte inoculazioni su soggetti ai quali era stata già rifiutata l’esenzione.

Fonte foto: ANSA Madame al Festival di Sanremo

Caso Madame, le possibili conseguenze

Sul caso Madame vige la cautela da parte della direzione del Festival. Come ricorda il Corriere della Sera, riguardo alla cantante la Rai non potrebbe applicare il codice etico (usato invece per il caso Memo Remigi) dato che l’artista non è sotto contratto con la TV pubblica.

In ogni caso, al momento Madame risulterebbe indagata, non condannata, ed è difficile che la giustizia riesca a fare il suo corso prima dell’inizio della 73esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 7 all’11 febbraio.

Per questo stesso motivo non sarebbe a rischio la partecipazione dell’artista nemmeno al Concertone di Capodanno di Roma in programma al Circo Massimo.